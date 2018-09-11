Премьер РК назначил специальное совещание по исполнительской дисциплине
На заседании Правительства Премьер-министр РК Бакытжан Сагинтаев сообщил, что к концу сентября текущего года с участием регионов, банков, бизнеса, квазигосударственного сектора состоится специальное совещание по исполнительской дисциплине, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Премьера РК.
Данное задание было поручено Министерству национальной экономики совместно с заинтересованными государственными органами и Канцелярии Премьер-министра.
"Основной вопрос – разбор хода выполнения поручений Президента. Особо – поручений, данных в выступлении при открытии сессии, а также по пяти социальным инициативам Главы государства. Тимур Муратович (Сулейменов – глава МНЭ – прим.автора), необходим детальный анализ на предмет качества выполнения поручений, выявления узких мест и механизмов их решения", – подытожил Премьер-министр.
Напомним, на заседании Правительства об итогах социально-экономического развития страны и исполнении республиканского бюджета за восемь месяцев 2018 г. доложили руководители центральных и местных исполнительных органов.
Министр национальной экономики Тимур Сулейменов доложил, что в январе-августе т. г. сохраняется положительная тенденция роста экономики Казахстана. Вместе с тем экономическое развитие проходит в условиях усиления рисков и волатильности на мировых рынках.
"Рост ВВП за отчетный период составил 3,8 процента. Чтобы выполнить задачу по росту ВВП в 4 процента необходимо обеспечить ежемесячный рост в среднем на 4,2 процента до конца текущего года", – сказал Сулейменов.