Премьер РК обсудил двустороннее сотрудничество с послом Италии

По информации пресс-службы главы Правительства, в ходе встречи обсуждены вопросы двустороннего сотрудничества и расширения партнерства между Казахстаном и Италией в различных сферах торгово-экономического и культурно-гуманитарного развития, энергетики, гражданской авиации, туризма, транспорта и логистики. Рассмотрены перспективные направления новых инвестиционных проектов в области сельского хозяйства, машиностроения, легкой промышленности, строительной индустрии, горно-металлургической промышленности.



Бакытжан Сагинтаев поздравил господина Паскуаля Д’Авино со вступлением в должность Чрезвычайного и Полномочного Посла и пожелал успехов и достижений на этом высоком и ответственном посту.



