Премьер РК обсудил с главой ГК "Яндекс" сотрудничество в рамках госпрограммы "Цифровой Казахстан"

Фото пресс-службы Премьер-министра РК
В Үкімет үйі Премьер-министр РК Бакытжан Сагинтаев провел встречу с со-основателем и руководителем группы компаний "Яндекс" Аркадием Воложем, прибывшим в столицу Казахстана для участия в XI Астанинском экономическом форуме, передает Kazpravda.kz.
По информации пресс-службы главы Правительства, в ходе встречи обсуждены вопросы развития сотрудничества с компанией в рамках государственной программы "Цифровой Казахстан" и новых возможностях развития технологий в условиях четвертой промышленной революции.