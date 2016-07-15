Премьер РК осмотрел памятники древнетюркской письменности в Монголии

В рамках участия в XI саммите АСЕМ Премьер-Министр РК Карим Масимов посетил местность "Цагаа Овоо", где расположен памятник древнетюркской письменности – стела Тоныкок, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на официальный сайт главы казахстанского правительства.
"Эта местность связана с историей и становлением тюркской цивилизации. На каменной стеле древним руническим письмом написана история о легендарном тюркском полководце Тоныкоке", – говорится в сообщении.
Тоныкок жил в середине VII – первой четверти VIII века и являлся видным политическим деятелем Второго тюркского каганата. Он успешно руководил рядом военных операций вместе с Бильге-каганом и Культегином, возродившими вторую тюркскую империю.