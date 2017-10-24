Премьер РК ознакомился с производством военной техники в Алматы

В ходе рабочей поездки в Алматы Премьер-министр РК Бакытжан Сагинтаев ознакомился с деятельностью крупнейших объектов МСБ города. Одним из них стало предприятие по разработке, производству, ремонту, модернизации военной техники и вооружения ТОО "Алматыэнергосервис", сообщает Кazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу главы Кабмина.
В первую очередь Бакытжан Сагинтаев посетил ТОО "Magnum Cash&Carry", где ознакомился с деятельностью торговой сети. Премьер-министр осмотрел секции товаров хозяйственного и продовольственного назначения, хлебобулочных, кондитерских изделий, плодоовощной и мясомолочной продукции. В свою очередь руководитель "Magnum Cash&Carry" Александр Гарбер дал пояснения касательно реализации продуктов питания местных производителей и формирования розничных цен на социально значимые товары.
После этого Премьер РК побывал на предприятии по производству масложировой продукции ТОО "ЭФКО Алматы", где проверил реконструкцию и модернизацию комплекса. Стоит отметить, что благодаря проведенному обновлению, компании в кратчайшие сроки удалось наладить производство жиров и маргаринов, которые отвечают самым высоким мировым стандартам. Это позволило не только закрыть внутренние потребности республики, но и начать поставки в страны Центральной Азии и Китай, а статус Казахстана изменился с "нетто-импортера" на "нетто-экспортера" масложировой продукции.
После того как "ЭФКО Алматы" успешно реализовало проект по созданию масложирового кластера, объем инвестиций в который превысил 11 млрд тг, оно было включено в Карту индустриализации Алматы и программу "Дорожная карта бизнеса – 2020".
По словам учредителя компании Нуржана Кожамуратова, несмотря на сложную макроэкономическую ситуацию, предприятие наращивает объемы производства и экспорта масложировой продукции, что позволит Казахстану уже к 2025 году стать ключевым ее поставщиком в Центральной Азии.
Следующим объектом посещения в рамках рабочей поездки в Алматы стало предприятие по разработке, выпуску, ремонту, модернизации военной техники и вооружения – ТОО "Алматыэнергосервис", где Бакытжан Сагинтаев ознакомился с производственным процессом. Здесь применяется современный подход: инновационные методы прототипирования и производства, собственная 3D-лаборатория, внедрение и использование аддитивных технологий.
Продукция предприятия востребована не только в Казахстане, но и в России, Вьетнаме, ОАЭ, Бангладеш и Судане. Стоит отметить, что компания включена в Республиканскую карту индустриализации. Кроме того, она является участником Карты поддержки предпринимательства и "ДКБ – 2020".
На сегодняшний день Правительство проводит комплексную работу по привлечению бизнеса к реализации Третьей модернизации экономики, которая была объявлена Главой государства. Эта работа в первую очередь нацелена на широкое внедрение и использование бизнесом цифровых технологий во всех приоритетных секторах экономики.
В частности в этом направлении идет работа над созданием системы соответствующих стимулов для предпринимателей, среди которых совершенствование нормативной базы, снижение издержек для цифровой трансформации предприятий, создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в цифровые проекты.
Вместе с тем Правительство продолжает работу по поддержке бизнеса в рамках новых госпрограмм: по развитию АПК и развитию продуктивной занятости и массового предпринимательства, которые также содержат в себе инструменты поддержки бизнеса, в том числе в виде льготного кредитования.
В первую очередь Бакытжан Сагинтаев посетил ТОО "Magnum Cash&Carry", где ознакомился с деятельностью торговой сети. Премьер-министр осмотрел секции товаров хозяйственного и продовольственного назначения, хлебобулочных, кондитерских изделий, плодоовощной и мясомолочной продукции. В свою очередь руководитель "Magnum Cash&Carry" Александр Гарбер дал пояснения касательно реализации продуктов питания местных производителей и формирования розничных цен на социально значимые товары.
После этого Премьер РК побывал на предприятии по производству масложировой продукции ТОО "ЭФКО Алматы", где проверил реконструкцию и модернизацию комплекса. Стоит отметить, что благодаря проведенному обновлению, компании в кратчайшие сроки удалось наладить производство жиров и маргаринов, которые отвечают самым высоким мировым стандартам. Это позволило не только закрыть внутренние потребности республики, но и начать поставки в страны Центральной Азии и Китай, а статус Казахстана изменился с "нетто-импортера" на "нетто-экспортера" масложировой продукции.
После того как "ЭФКО Алматы" успешно реализовало проект по созданию масложирового кластера, объем инвестиций в который превысил 11 млрд тг, оно было включено в Карту индустриализации Алматы и программу "Дорожная карта бизнеса – 2020".
По словам учредителя компании Нуржана Кожамуратова, несмотря на сложную макроэкономическую ситуацию, предприятие наращивает объемы производства и экспорта масложировой продукции, что позволит Казахстану уже к 2025 году стать ключевым ее поставщиком в Центральной Азии.
Следующим объектом посещения в рамках рабочей поездки в Алматы стало предприятие по разработке, выпуску, ремонту, модернизации военной техники и вооружения – ТОО "Алматыэнергосервис", где Бакытжан Сагинтаев ознакомился с производственным процессом. Здесь применяется современный подход: инновационные методы прототипирования и производства, собственная 3D-лаборатория, внедрение и использование аддитивных технологий.
Продукция предприятия востребована не только в Казахстане, но и в России, Вьетнаме, ОАЭ, Бангладеш и Судане. Стоит отметить, что компания включена в Республиканскую карту индустриализации. Кроме того, она является участником Карты поддержки предпринимательства и "ДКБ – 2020".
На сегодняшний день Правительство проводит комплексную работу по привлечению бизнеса к реализации Третьей модернизации экономики, которая была объявлена Главой государства. Эта работа в первую очередь нацелена на широкое внедрение и использование бизнесом цифровых технологий во всех приоритетных секторах экономики.
В частности в этом направлении идет работа над созданием системы соответствующих стимулов для предпринимателей, среди которых совершенствование нормативной базы, снижение издержек для цифровой трансформации предприятий, создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в цифровые проекты.
Вместе с тем Правительство продолжает работу по поддержке бизнеса в рамках новых госпрограмм: по развитию АПК и развитию продуктивной занятости и массового предпринимательства, которые также содержат в себе инструменты поддержки бизнеса, в том числе в виде льготного кредитования.