Глава Правительства Республики Казахстан Бакытжан Сагинтаев совместно с Премьер-министром Кыргызской Республики Мухаммедкалыем Абылгазиевым приняли участие в официальной церемонии открытия улицы имени Чингиза Айтматова, расположенной в новом развивающемся районе левобережья Астаны, сообщает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу Премьера РК.
Открытие в столице улицы имени великого писателя Чингиза Айтматова является подтверждением дружеских и братских отношений между Казахстаном и Кыргызстаном, свидетельствует о приверженности двух стран к укреплению дружбы, отметили в пресс-службе.
Творчество и образ жизни Чингиза Айтматова напрямую связаны с землей Казахстана. Не случайно в своих мемуарах он писал: "Когда я уезжаю за границу, есть два талисмана, которые всегда меня оберегают: первый – эпос "Манас", а второй – Мухтар Ауэзов".
"Чингиз Айтматов действительно является равным для обоих народов – наша общая гордость. Все мы выросли на творчестве великого писателя. И сегодня молодое поколение с удовольствием читает произведения Чингиза Айтматова, ведь его творчество очень близко нам. В нем лежат судьбы и глубокие корни двух братских народов", – отметил в своем выступлении Бакытжан Сагинтаев.
Премьер-министр Кыргызстана Мухаммедкалый Абылгазиев искренне поблагодарил Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева за принятое решение о присвоении одной из улиц имени великого писателя.
"Чингиз Айтматов является национальным достоянием казахского и кыргызского народов. Отрадно, что его именем названа одна из улиц столицы Казахстана, ведь Астана – это один из главных и процветающих городов Евразии. Хочу также поздравить всех казахстанцев с 20-летним юбилеем Астаны – символом независимого Казахстана. Мы искренне радуемся всем достижениям братского казахстанского народа", – сказал Мухаммедкалый Абылгазиев.
На сегодняшний день в Бишкеке существуют улицы имени Абая, Шокана Валиханова и Мухтара Ауэзова.
Стоит отметить, что улица Чингиза Айтматова (прежнее название – № 199 улица) является магистральной дорогой общего значения и имеет восемь полос движения. Улица была построена и введена в эксплуатацию в 2016 году на участке от Коргалжинского шоссе до Е-10 (Сыганак) протяженностью 1,8 км. На сегодняшний день ведется продолжение строительства улицы от Е-10 до улицы Улы Дала протяженностью 3 км. Обеспечение проезда на данном участке планируется в 2019 году. Полное завершение и ввод в эксплуатацию ожидается в 2020 году.
О дальнейших планах по развитию улицы и прилегающих к ней территорий доложил заместитель главного архитектора Астаны Антон Максимов.
"Улица Чингиза Айтматова – одна из главных улиц столицы, транспортная магистраль, которая является частью кольцевой дороги, которая, в свою очередь, начнет функционировать к 2020 году. При этом она является завершением (началом) оси бульвара Нуржол на озере Талдыколь, вокруг которого ведется активная застройка. В этом районе все объекты новые, нет объектов реконструкции. По улице 2 миллиона квадратных метров жилья, сотни зданий, тысячи квартир получат адреса имени Чингиза Айтматова", – сообщил Максимов.
Кроме того, по его словам, на всей протяженности улицы, начиная от Кургальджинской трассы вдоль озера Талдыколь, планируется создание новой рекреационной зоны, где будут расположены парки отдыха, объекты инфраструктуры.
"В этом году мы заканчиваем проектирование и начинаем продолжение улицы в южном направлении до улицы Улы дала. Улица Чингиза Айтматова с восточной стороны – застройка, а практически вся западная сторона – это рекреационная зона, озеро Талдыколь, которое подлежит рекультивации, озеленению, благоустройству. Есть большая связь между городом Фрунзе, что был в Советском Союзе и являлся одним из самых озелененных городов и улицей Чингиза Айтматова в Астане, которая должна стать одной из самых зеленых в городе", – резюмировал Антон Максимов.
Чингиз Айтматов (1928–2008) – известный кыргызский писатель, государственный деятель. Почетный академик европейских академий, неоднократно избирался депутатом в Верховный Совет СССР и Кыргызстана. Лауреат премии мира и духовного согласия Президента РК Нурсултана Назарбаева (1993 год).
По окончании церемонии открытия Премьер-министры двух стран посетили ряд крупных объектов столицы: это павильон "Нұр Алем" и ИТ-хаб, расположенные на территории проведения Международной выставки "Экспо-2017", а также Библиотеку Первого Президента РК и Национальный музей.
Напомним, Премьер-министр Кыргызской Республики Мухаммедкалый Абылгазиев прибыл в Астану для участия в седьмом заседании казахстанско-кыргызского Межправительственного совета, который состоится сегодня, 17 августа.