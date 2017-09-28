Политика Премьер РК распределил обязанности между своими заместителями

Бакытжан Сагинтаев подписал распоряжение "О распределении обязанностей между Премьер-министром, заместителями Премьер-министра и руководителем Канцелярии Премьер-министра РК", сообщает Кazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу главы Кабмина.



Согласно документу, в ведении Премьер-министра находятся стратегические вопросы экономической, финансовой, фискальной и таможенной политики, государственного бюджета, вопросы обороны и правопорядка, развития нефтегазового сектора, управления государственными активами, реализации административной реформы госорганов, межгосударственных отношений и международного сотрудничества, привлечения иностранных инвестиций, улучшения инвестиционного климата и другие.



В круг обязанностей первого заместителя Премьер-министра Аскара Мамина включены вопросы оперативного управления экономикой и региональной политики, развития транспортной инфраструктуры и логистики, развития строительства и модернизации ЖКХ.



Также Аскар Мамин курирует вопросы развития оборонно-промышленного комплекса, чрезвычайной ситуации и мобилизационной работы, космической деятельности, энергосбережения и повышения энергоэффективности, возобновляемых источников энергии, угольной, атомной промышленности и ядерной энергетики, инноваций, технического регулирования, электроэнергетики, геологии и недропользования, нефтехимии, экспортного контроля, охраны окружающей среды, подготовки и прохождения отопительных сезонов и другие.



В сферу деятельности первого заместителя Премьер-министра также отнесены вопросы координации развития специальных экономических и индустриальных зон, сотрудничества в рамках ЕАЭС.



За Ерболатом Досаевым закреплены вопросы проектного управления Третьей модернизации экономики страны, системы госпланирования, развития финансового сектора, макроэкономической, бюджетной, налоговой и таможенной политики, развития МСБ и ГЧП, а также развития образования и науки, здравоохранения, социальной модернизации, занятости, религии, туризма, культуры и спорта, демографической и миграционной политики, координации реализации тарифной политики и другие.



Заместитель Аскар Жумагалиев координирует вопросы цифровизации отраслей и развития цифровой экономики, информатизации, связи и информационной безопасности, развития "электронного правительства", информационных технологий, автоматизации госуслуг, электронной коммерции, развития спутниковой связи, реализации государственной информационной политики и другие.



Аскар Мырзахметов курирует вопросы агропромышленного комплекса, земельных отношений, водных ресурсов, лесного хозяйства, животного мира, сельхозмашиностроения, продуктивной занятости на селе и другие.



Руководитель Канцелярии Нурлан Алдабергенов осуществляет решение вопросов информационно-аналитического, правового, организационного, протокольного, документационного, материально-технического и иного обеспечения Премьер-министра и руководства Правительства и другие.







