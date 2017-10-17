Премьер РК встретился с председателем Национального собрания Вьетнама

Сегодня в Үкімет үйі Премьер-министр Республики Казахстан Бакытжан Сагинтаев провел встречу с председателем Национального собрания Вьетнама госпожой Нгуен Тхи Ким Нган, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу главы Правительства.
В ходе встречи были обсуждены вопросы дальнейшего развития торгово-экономического сотрудничества, в частности, в области сельского хозяйства, минеральных ресурсов и транспорта. Кроме того, рассмотрены перспективы взаимодействия в туристической сфере.
Как отметили в пресс-службе, в этом году установлению дипломатических отношений между Казахстаном и Вьетнамом исполнилось 25 лет.
Внешнеторговый оборот между Казахстаном и Вьетнамом за январь-август 2017 года составил 364,7 млн долларов США, что на 79,4% выше, чем за аналогичный период предыдущего года. Экспорт из РК во Вьетнам за январь-август 2017 года вырос на 125,2% и составил 192,9 млн долл. США.
В ходе встречи были обсуждены вопросы дальнейшего развития торгово-экономического сотрудничества, в частности, в области сельского хозяйства, минеральных ресурсов и транспорта. Кроме того, рассмотрены перспективы взаимодействия в туристической сфере.
Как отметили в пресс-службе, в этом году установлению дипломатических отношений между Казахстаном и Вьетнамом исполнилось 25 лет.
Внешнеторговый оборот между Казахстаном и Вьетнамом за январь-август 2017 года составил 364,7 млн долларов США, что на 79,4% выше, чем за аналогичный период предыдущего года. Экспорт из РК во Вьетнам за январь-август 2017 года вырос на 125,2% и составил 192,9 млн долл. США.