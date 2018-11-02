Премьер Таджикистана призвал продолжить работу по снятию торговых барьеров в странах СНГ

Экономика
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Жанат Тукпиев
Фото: Аvesta.tj
Необходимо дальше продолжать работу по снятию торговых и неторговых барьеров в странах СНГ. Об этом на заседании Совета глав правительств Содружества Независимых Государств, проходящем в Астане, заявил председатель Совета глав правительств СНГ, премьер-министр Таджикистана Кохир Расулзада, передает корреспондент  Kazpravda.kz.

"Особое внимание уделяется завершению подготовки предусмотренного договором проекта соглашения о свободной торговле товарами и услугами, но в то же время нам необходимо закрепить эти достижения, обеспечить рост товарооборота и предпринять дальнейшие шаги для более полного задействования положений и преимуществ, заложенных в договоре о зоне свободной торговли Содружества. Необходимо и дальше продолжить работу по снятию торговых и неторговых барьеров, упрощению процедур, внедрению новых технологий", – сказал Расулзада.

Кроме того, по его словам, немаловажным является развитие транспортно-коммуникационной отрасли.

"В данном контексте в первую очередь необходимо развивать две основные составляющие - транспорт и инфраструктуру, создать условия для беспрепятственного транзита товаров и услуг по территориям наших стран, и в полной мере использовать транзитный потенциал региона СНГ", – отметил премьер-министр Таджикистана.

В заключение он добавил, что реализация принимаемых сегодня концепций сотрудничества государств-участников СНГ послужит хорошим импульсом для достижения намеченных целей.

"Выражаю уверенность в том, что принятые сегодня решения будут реализованы в полной мере и окажут содействие в дальнейшем укреплении наших взаимополезных связей формата СНГ", – резюмировал Расулзада.

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