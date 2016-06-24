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Премьер Великобритании уйдет в отставку
Премьер Великобритании Дэвид Кэмерон принял решение уйти в отставку. Об этом он заявил сегодня на Даунинг-стрит, комментируя результаты референдума, на котором британцы проголосовали за выход из ЕС, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на rg.ru.

"Этой стране нужно новое правительство, которое поведет ее по выбранному пути, – заявил Кэмерон. – Я принял это решение не в последний момент. Я не хочу быть капитаном, который не знает, куда вести этот корабль".



По словам британского премьера, его правительство еще три месяца будет исполнять обязанности, до того, как состоится съезд Консервативной партии, на котором будет избран новый лидер. Однако, по словам Кэмерона, сроки начала процесса выхода Великобритании из ЕС предстоит определить новому премьеру.

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Фото с сайта rg.ru

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Фото с сайта rg.ru

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Фото с сайта rg.ru

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Фото с сайта rg.ru

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Фото с сайта rg.ru

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