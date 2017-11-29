Экономика
Премьер возложил ответственность за падение в рейтинге Doing Business на "доблестных" сотрудников
Премьер-министр РК Бакытжан Сагинтаев объяснил падение Казахстана в мировом рейтинге по ведению бизнеса Doing Business, передает Inform.kz.

Выступая на расширенном заседании президиума Национальной палаты предпринимателей "Атамекен", глава Правительства отметил, что для улучшения позиции страны в этом рейтинге за три года была проведена большая работа.

"По итогам прошлого года мы заняли 35-ое место, в этом году – 36-ое. Честно говоря, мы ожидали, что вообще будем в двадцатке. Потому что с поддержки депутатов, сегодня мы зашли с шестым пакетом поправок по Doing Business. В этом году зашли по тысячам статей и откатились на одно место. По одному пункту рейтинга заняли вообще первое место в мире. В итоге оказалось, что когда мы в прошлом году по строительной части сделали скачок на сто пунктов вперед, наши "доблестные" сотрудники скрыли кое-какие вещи. Как пошло правоприменение, это все вскрылось. И то, что вскрылось, оттянуло нас назад на один пункт. Было просто обидно, что сделана такая огромная работа, и нерадивые наши коллеги по строительной части хотели то, что схвачено не отпускать. Никто не заметил, но бизнес приходит, просит бумагу и тут же все выявляется", – рассказал он.

По его словам, в настоящее время проводится работа по исправлению ситуации.

"Мы сейчас все это исправляем. Думаем, что на следующий год это будет выглядеть по-другому", – заключил он.

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