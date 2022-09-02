Фото пресс-службы Премьер-министра РК
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Премьер вручил госнаграды ветеранам и работникам нефтяной отрасли

Находясь с рабочей поездкой в Атырау, Премьер-министр РК Алихан Смаилов по поручению Главы государства принял участие в торжественном собрании по случаю 100-летия со дня образования компании АО «Эмбамунайгаз», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Премьера.

В своем выступлении Премьер-министр отметил, что Президент РК Касым-Жомарт Токаев всегда подчеркивает важность развития нефтегазового сектора в качестве одного из приоритетных направлений экономики, а также вклад отрасли и отечественных нефтяников в становление независимого Казахстана.

По словам Алихана Смаилова, 100-летний юбилей предприятия, стоявшего у истоков добычи казахской нефти, – это знаменательный праздник, потому что «черное золото», найденное на Карашунгуле, стало брендом нашей страны.

Так, 1899 год вписан в историю Казахстана как год обнаружения источника нефти в Жылыойском районе. Современный «Эмбамунайгаз», созданный в 1922 году как трест, – стал мощным предприятием, четко определившим свое направление и твердо стоящим на ногах.

«Геологи Эмбы внесли огромный вклад в открытие крупнейших нефтяных месторождений на западе Казахстана. Благодаря этому нефтегазовая отрасль стала локомотивом развития экономики страны», — сказал Алихан Смаилов.

Премьер-министр добавил, что за свою вековую историю предприятие «Эмбамунайгаз» воспитало множество славных династий нефтяников и подготовило тысячи отечественных специалистов.

«Разведка и освоение полезных ископаемых требуют неиссякаемой энергии, глубоких знаний и упорства. Никогда не забудется труд нефтяников, выдержавших столь много испытаний на производстве и внесших значительный вклад во благо страны», — подчеркнул Алихан Смаилов.

В заключение Премьер-министр отметил, что на сегодняшний день «Эмбамунайгаз» как социально ответственная компания продолжает оказывать всестороннюю поддержку развитию Атырауской области.

После выступления глава Правительства от имени Президента РК вручил различные государственные награды 25 ветеранам и работникам отрасли:

Орден «Барыс» III степени

Оржанов Табын Капанович – ветеран

Таскинбаев Есен Таскинбаевич – ветеран

Орден «Парасат»

Бабашева Мансия Нургалиевна – ветеран

Орден «Кұрмет»

Салихов Мендеш Халилович – ветеран

Суюнгариева Казира Суйегеновна – ветеран

Турегалиев Дармен Тлеубергенович – главный технолог НГДУ «Кайнармунайгаз»

Жамауов Жумабек – ветеран

Орден «Еңбек Данқы» III степени

Ахметов Ерболат Кусайнович – оператор по подземному ремонту скважин НГДУ «Доссормунайгаз»

Жумажан Нуржанов – ветеран

Уразов Нурлан Аленович – оператор по подземному ремонту скважин НГДУ «Доссормунайгаз»

Абежан Қуанғали Халидоллаұлы – начальник цеха добычи нефти и газа «Жаикмунайгаз»

Медаль «Ерен еңбегі үшін»

Имангалиев Нуржан Искаирович – оператор по добыче нефти и газа НГДУ «Доссормунайгаз»

Аманкулов Мажит Казекенович – мастер по добыче нефти и газа НГДУ «Жылыоймунайгаз»

Кондыбаев Ерлан Жанабаевич – главный инженер НГДУ «Жылыоймунайгаз»

Достанов Ерик Давыдович – ветеран

Баспаев Амангали Фазылович – ветеран

Косанова Галия Сабировна – ветеран

Сахуалин Курмангазы Кинашович – начальник цеха добычи нефти и газа НГДУ «Жаикмунайгаз»

Коктенов Сагидолла Шораевич – оператор добычи нефти и газа НГДУ «Кайнармунайгаз»

Кенжебаева Айман Сатканбаевна – ветеран

Давлеталиева Светлана Ахметовна – ветеран

Айдинова Салима Хамидоллиевна – экономист отдела по оплате труда и управлению персоналом НГДУ «Доссормунайгаз»

Килибаева Светлана Жайболовна – мастер по ремонту скважин НГДУ «Доссормунайгаз»

Галиев Нурлан Кисаевич – ветеран

Агафонова Ольга Альбертовна – ветеран.

АО «Эмбамунайгаз», осуществляющее геологоразведку, разработку нефтегазовых месторождений, добычу и подготовку нефти и газа, является дочерней компанией АО НК «КазМунайГаз».

«Эмбамунайгаз» поставляет добываемую нефть на экспорт и внутренний рынок. На сегодняшний день ее средняя годовая добыча составляет более 2,6 млн тонн.

За последние 10 лет компания перечислила на развитие инфраструктуры Атырауской области около 6 млрд тенге и около 4 млрд тенге на спонсорство и благотворительность. За этот период на выплату налогов направлено более 1 трлн 113 млрд тенге.

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