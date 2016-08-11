Премьер заявил о необходимости тщательной проработки вопроса экспорта газа

В рамках рабочей поездки по ЗКО глава Кабмина Карим Масимов обсудил проблемные вопросы развития газовой отрасли страны, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на официальный сайт Премьер-Министра РК.
С докладами выступили министр энергетики Канат Бозумбаев и аким Западно-Казахстанской области Алтай Кульгинов.
Подчеркнув, что по запасам газа Казахстан занимает 22-е место в мире и 3-е место в СНГ, Бозумбаев сказал, что за прошедшие 6 месяцев текущего года нефтедобывающие компании страны добыли 22,7 млрд м3.
Объем потребления природного газа за 2015 год составил 12 101,241 м3, а за январь – июнь текущего года – 6,42 м3.
Что касается экспорта, то его объем за 2015 год составил 12,7 млрд м3, а за первое полугодие 2016 года – 6,4 млрд м3. Основными импортерами казахстанского газа остаются Россия и Кыргызстан. Кроме того, через территорию нашей страны за аналогичный период был осуществлен транзит российского, узбекского и туркменского газа, что в общем объеме составило 39,4 млрд м3.
Премьер-Министр отметил, что, несмотря на позитивную статистику, в сфере остается ряд вопросов, требующих своевременного реагирования.
Карим Масимов поручил Министерству энергетики РК и АО "КазМунайГаз" тщательно проработать озвученные вопросы и найти наиболее эффективное решение.