Премьера балета по легендарной трилогии «Кровь и пот» покорила алматинскую публику

Фото: МКИ

12 сентября Казахский национальный театр оперы и балета имени Абая открыл 93-й театральный сезон премьерой национального балета «Ақбала» — хореографического воплощения эпопеи А. Нурпеисова «Кровь и пот», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МКИ

Премьера прошла при полном аншлаге и стала одним из главных событий в культурной жизни Алматы. Впервые в истории театра имени Абая масштабное произведение казахской литературы получило сценическое воплощение языком современного балета.

В центре — судьба женщины: её любовь и материнство, надежды и потери, внутренний выбор и противостояние времени. Слово здесь уступает место движению, а чувства героев раскрываются через хореографию, пластику, жест и взгляд.

Особую глубину спектаклю придаёт слияние балетной труппы, симфонического оркестра, солистов оперы, хора и древнего звучания қылкобыза. Вместе они создают многомерное музыкальное пространство, в котором словно слышатся шум волн Аральского моря, дыхание степного ветра, тревога времени и отголоски человеческих судеб.

Музыка становится продолжением внутреннего мира героев, усиливая драматизм каждого движения. Сдержанная монохромная палитра декораций и костюмов ещё ярче подчёркивает эмоциональное напряжение спектакля и накал страстей.

Главные партии исполнили: Милана Рахимбекова (Акбала), Архат Аширбек (Еламан), Рустем Имангалиев (Таниберген).

В этот вечер в зале присутствовали родные и близкие выдающихся мастеров балетного искусства Людмилы Рудаковой и Эдуарда Мальбекова, светлой памяти которых посвящена постановка. Их многолетнее служение сцене стало важной частью истории казахстанского балетного искусства и Театра имени Абая, а также меценаты, партнёры театра, ветераны сцены, деятели культуры и искусства.

Перед премьерным показом состоялось торжественное открытие обновлённого интерактивного музея театра. В церемонии приняли участие партнёры и меценаты, а также родственники выдающихся мастеров, чьи имена связаны с его историей: Куляш Байсеитовой, Курманбека Жандарбекова, Шары Жиенкуловой, Ахмета Жубанова и Даурена Абирова.

Особым событием стала передача музею редчайшей картины одного из основоположников театральной художественной школы Казахстана Владимира Колоденко. Работу с изображением балерины передали в дар амбассадор хорового коллектива театра Зауре Розмат и её мама Разия Есенбаева. Творчество Владимира Колоденко было неразрывно связано с КазНТОБ имени Абая. Теперь уникальная работа займёт достойное место в музейной коллекции как ещё одно свидетельство богатой истории и преемственности поколений.

Над созданием балета «Ақбала» работала международная постановочная команда: композитор — Аружан Октябрь, хореограф-постановщик — Аршак Галумян (Германия), дирижёр-постановщик — Нуржан Байбусинов, заслуженный деятель Казахстана, автор либретто — Шынар Омарова, главный хормейстер — Алия Темирбекова, заслуженный деятель Казахстана, сценограф — Элеонора Перонетти (Италия), ассистент хореографа — Томас Клейн (Германия), художник по свету — Татьяна Мишина (Россия), художник по костюмам — Азиза Саимова. Художественный руководитель балетной труппы — Гульжан Туткибаева, народная артистка РК.

Премьера «Ақбала» открыла новую страницу 93-го сезона Театра имени Абая, продолжив важную для театра традицию: сохранять национальное культурное наследие и одновременно искать для него современный сценический язык. История, рождённая на страницах великого произведения Абдижамила Нурпеисова, обрела новую жизнь в музыке и движении — как рассказ о женщине, человеке и времени.