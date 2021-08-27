Премьера балета при участии французского модного дома Dior состоится в столичном театре
Екатерина Елисеева
В сентябре в "Астана балет" стартует новый театральный сезон, передает Kazpravda.kz cо ссылкой на пресс-службу театра.
"Мероприятия состоятся при поддержке Министерства культуры и спорта в рамках празднования 30-летия Независимости РК.
9-10 сентября в 19:30 состоится показ балета в двух действиях "Султан Бейбарс", раскрывающий страницы жизни Султана Сирии и Египта, в постановке главного балетмейстера театра Мукарам Авахри.
Удивительна и противоречива судьба человека, которому суждено было пройти сложный путь от наемного воина (мамлюка) до могущественного правителя.
По словам хореографа, акцент делается на чувствах и переживаниях главного героя, его воспоминаниях о детстве, семье, матери и ностальгической любви к Родине - кыпчакской степи", – говорится в сообщении.
Зрелищные массовые сцены и богатство костюмов придают спектаклю черты масштабного исторического полотна, погружающего зрителей в волшебную атмосферу Востока.
17 сентября в 19:30 зрителям представят знаменитый балет "Легенда о любви" выдающегося хореографа современности Юрия Григоровича на музыку Арифа Меликова. Восточный колорит, глубокий философский подтекст, драматичный любовный треугольник, совершенная хореография и невероятной красоты массовые сцены предстанут перед зрителями как единое сценическое действие.
Сюжет, как и подобает восточному сказанию, изящен и прост. Две сестры Мехмене Бану и Ширин страстно влюбляются в придворного художника Ферхада. Ширин покоряет сердце прекрасного юноши, а взаимная любовь для царицы Мехмене Бану невозможна: она пожертвовала своей сказочной красотой ради спасения жизни младшей сестры. Сбежавших из дворца влюбленных ждет тяжелое испытание, и Ферхад жертвует своей любовью ради спасения народа.
Национальный дивертисмент "Наследие Великой степи" представит театр "Астана балет" 16 октября. Концертная программа, состоящая из лучших образцов национальной хореографии в постановке казахстанских балетмейстеров, гармонично сочетает в себе этнографические элементы и современные балетмейстерские решения, яркие образы и интересную драматургию.
Стоит отметить, что скоро состоится премьера "Dior. Ма Muse" в постановке Ксении Зверевой при участии французского модного дома Dior. Захватывающий балет об одной из самых увлекательных и вдохновляющих историй из мира моды – жизни знаменитого модельера Кристиана Диора. Это повествование о мечтах, страсти и решимости, творчестве и судьбе, а также отношениях между творцом и его музой Аллой Ильчун.
Все мероприятия проходят при строгом соблюдении санитарно-эпидемиологических норм, согласно которым количество зрителей в зале не превышает 30% от общего количества посадочных мест, а также с обязательным ношением масок и соблюдением социальной дистанции.