Премьера британского шедевра пройдет в "Астана Опера"
"Астана Опера" представит драматический балет "Манон" прославленного британского хореографа сэра Кеннета Макмиллана. Премьера популярного спектакля из репертуара Королевского театра Ковент-Гардена состоится 28 и 29 апреля, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу театра.
Хореографический шедевр XX века был создан по мотивам романа аббата Антуан Франсуа Прево "История кавалера де Грие и Манон Леско", поставленного на музыку из различных произведений Жюля Массне, в числе которых фрагменты из 13 опер, двух ораторий, оркестровых работ, различных песен и фортепианных произведений. Оркестровка и аранжировка – Мартин Йетс.
"Невероятная по красоте и глубине хореографическая драма стала одним из самых востребованных спектаклей не только знаменитого лондонского театра, но и всей мировой репертуарной классики", – отметили в пресс-службе.
В балете рассказана история трагической любви Манон Леско и кавалера де Грие, перед героиней стоит непростой выбор между богатством и любовью. Драматический центр повествования составляет па-де-де главных персонажей – Манон и де Грие. Печальные события разворачиваются на фоне массовых сцен, при этом у каждого действующего лица есть своя тщательно продуманная партия. Как следствие, балет наполнен непрерывным действием. Драматической достоверности спектакля также способствуют реалистически выполненные костюмы и сценическое оформление Николаса Георгиадиса.
В постановке будет задействована почти вся казахстанская балетная труппа.