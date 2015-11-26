Премьера четвертого документального фильма "Подари детям жизнь" пройдет в Астане
Ксения Воронина
2 декабря в кинотеатре "Арман" (ТЦ "Азия Парк) состоится премьера нового документального фильма Жанны Балакаевой из цикла "Подари детям жизнь", посвященного проблемам сиротства в Казахстане, передает Kazpravda.kz.
"Сирота" – так часто употребляемое сегодня слово, вызывающее чаще всего жалость, а иногда и настороженность. Сиротство – это не просто проблема, это даже не вопрос качества жизни, это – критерий нравственной зрелости общества, показатель его способности к сохранению и приумножению доброты. Как сказал Глава нашего государства, любой ребенок, который родился на нашей земле, – казахстанец. И государство должно заботиться о нем", – говорит директор ОФ "ДОМ" Аружан Саин.
Фото comode.kz
Но, вместе с тем, одной заботы государства мало. Ребенок должен расти в семье, и фонд почти десять лет работает над улучшением жизни детей, содержащихся в сиротских учреждениях.
"Откуда в нашем техногенном, космическом XXI веке эти бедные и одинокие дети? И в таком количестве? Почему в феодальном, животноводческом Казахстане таких детей не было? Может, потому, что в Степи был закон – оставшихся без родителей детей брали на воспитание родственники, соседи. Откуда и когда возникло это "социальное сиротство"? Почему молодые мамы отказываются от своих детей, боясь осуждения семьи, общества? Как живут и растут все наши дети в домах ребенка, детских домах, домах юношества? О чем мечтают? Что любят и не очень? Как складывается жизнь детей, выросших без семьи? Кто они – эти взрослые, состоявшие люди, принимающие в свои семьи "чужих" детей? Какой путь они прошли, чтобы сделать такой выбор? Мы попытаемся рассказать и показать в фильме "Подари детям жизнь. Фильм четвертый. Казахстан без сирот" эту сторону нашей с вами жизни. Без попыток искать правых и виноватых", – пояснила Саин.
По словам Аружан, в рамках проекта "Казахстан без сирот" благодаря сайту usynovite.kz в семьи казахстанцев устроены более 400 детей, и это число растет с каждым днем.
"Дети, которые живут в детских домах, как никто другой заслужили ваше внимание, и то, чтобы о них знали, их понимали все больше и больше людей! Главная задача – спасти их, облегчить их жизнь, дать шанс стать полноценными членами социума, забрав из этих учреждений. В премьерном показе участвуют герои фильма, в том числе усыновивший уже десятерых детей имам и общественный деятель Мурат Кабылбаев", – отметила Саин.