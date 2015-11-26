Культура
Премьера четвертого документального фильма "Подари детям жизнь" пройдет в Астане
Ксения Воронина
2 декабря в кинотеатре "Арман" (ТЦ "Азия Парк) состоится премьера нового документального фильма Жанны Балакаевой из цикла "Подари детям жизнь", посвященного проблемам сиротства в Казахстане, передает Kazpravda.kz.

"Сирота" – так часто употребляемое сегодня слово, вызывающее чаще всего жалость, а иногда и настороженность. Сиротство – это не просто проблема, это даже не вопрос качества жизни, это – критерий нравственной зрелости общества, показатель его способности к сохранению и приумножению доброты. Как сказал Глава нашего государства, любой ребенок, который родился на нашей земле, – казахстанец. И государство должно заботиться о нем", – говорит директор ОФ "ДОМ" Аружан Саин.

5656e882575521448536194.jpg
Фото comode.kz

Но, вместе с тем, одной заботы государства мало. Ребенок должен расти в семье, и фонд почти десять лет работает над улучшением жизни детей, содержащихся в сиротских учреждениях.

"Откуда в нашем техногенном, космическом XXI веке эти бедные и одинокие дети? И в таком количестве? Почему в феодальном, животноводческом Казахстане таких детей не было? Может, потому, что в Степи был закон – оставшихся без родителей детей брали на воспитание родственники, соседи. Откуда и когда возникло это "социальное сиротство"? Почему молодые мамы отказываются от своих детей, боясь осуждения семьи, общества? Как живут и растут все наши дети в домах ребенка, детских домах, домах юношества? О чем мечтают? Что любят и не очень? Как складывается жизнь детей, выросших без семьи? Кто они – эти взрослые, состоявшие люди, принимающие в свои семьи "чужих" детей? Какой путь они прошли, чтобы сделать такой выбор? Мы попытаемся рассказать и показать в фильме "Подари детям жизнь. Фильм четвертый. Казахстан без сирот" эту сторону нашей с вами жизни. Без попыток искать правых и виноватых", – пояснила Саин.

По словам Аружан, в рамках проекта "Казахстан без сирот" благодаря сайту usynovite.kz в семьи казахстанцев устроены более 400 детей, и это число растет с каждым днем.

"Дети, которые живут в детских домах, как никто другой заслужили ваше внимание, и то, чтобы о них знали, их понимали все больше и больше людей! Главная задача – спасти их, облегчить их жизнь, дать шанс стать полноценными членами социума, забрав из этих учреждений. В премьерном показе участвуют герои фильма, в том числе усыновивший уже десятерых детей имам и общественный деятель Мурат Кабылбаев", – отметила Саин.


Популярное

Все
Закутанного в целлофан мужчину обнаружили во дворе дома в Экибастузе
Стабилизационные фонды: колоссальные средства тратились впустую
Неожиданный прогноз по коронавирусу дали в Минздраве Казахстана
3,4 млн. граждан не застрахованы в системе ОСМС
Кызылординцы обеспокоены обмелением реки Сырдарьи, от которой здесь буквально зависит жизнь
Кто виноват в том, что земледельцы остались без воды
Какой портрет, какой массаж!
Где в столице свежий воздух?
Девушки идут без поражений
Семья – сакральная ценность
Одна из самых многодетных семей живет в Петропавловске
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 2 августа
Гонка сильнейших
Известная казахстанская боксер-профессионал Фируза Шарипова с победы дебютировала в MMA
Ход королевы
Недетские страдания
Бордюры, пожалуй, самые нежные создания на этой планете
Садоводы поливают грядки... бензином
Хлорелла его побери!
Дружба у нас в крови
Динара Садуакасова отказалась участвовать в шахматной олимпиаде
"Квартет" юных разбойников с ножом избивал и грабил прохожих в Алматы
Тела многодетных супругов нашли в запертой квартире в Атырау
Убил знакомого из-за сообщения в WhatsApp житель Нур-Султана
Изнасилование 11-летнего мальчика расследуют в Алматы
Жестче наказывать водителей за нарушения будут в Казахстане
Дворец на разграбление
К архитектуре интеллектуального архива
Корень "сахарных" проблем Казахстана
Урал бьет тревогу
Долговая яма кредитных товариществ Казахстана
Масштабное строительство скоро развернется в Конаеве
Трассу Караганда – Балхаш еще не закончили ремонтировать, а работу уже нужно переделывать
Премьер провел совещание по развитию Транскаспийского транспортного маршрута
Казахстанские специалисты привезли из-за границы редкие книги и малоизвестные архивные материалы по истории нашей страны
Совет «удобных» людей?
Когда доходы ниже средних
Смаилов обсудил с руководством компании Honeywell планы по запуску новых проектов в Казахстане
Арийцы и Большая Евразия
Не последняя пандемия
Видео гибели полицейского при спасении ребенка шокировало Казнет
Восемь земельных участков Храпунова в Восточном Казахстане будут конфискованы
Закроет ли Казахстан границу из-за роста случаев COVID-19, ответила глава Минздрава
Предельные цены на автогаз до января 2023 года установили в Казахстане
Большой поток студентов из-за рубежа ожидается в Казахстане
Какие меры для бесперебойного экспорта своей продукции примет Казахстан. Токаев провел совещание
Токаев дал оценку работе КНБ РК и его спецслужб
Журналист Махамбет Абжан задержан за вымогательство в Нур-Султане
Закон Республики Казахстан
О требованиях к школьной форме рассказали в Минпросвещения
Учебный год планируется продлить на две недели в Казахстане
Вопрос о своей отставке после критики Токаева прокомментировал министр экологии
Мужчина с ножом напал на женщину в Алматы
Конституционный суд: риски и ожидания
Крупнейший оптовый рынок Алматы вернут государству
Закон Республики Казахстан
Тренер из Казахстана погиб на Иссык-Куле
Водители с криминальной биографией перевозили школьников в Казахстане
О поэтапном повышении зарплат в Казахстане рассказал Премьер-министр
Нашумевшее видео с "женой прокурора" прокомментировали в полиции Шымкента

Читайте также

Общество , Культура
Госсоветник встретился с президентом Международной Тюркской…
Культура
Неслышащие казахстанские артисты ярко выступили на чемпиона…
Культура
Мухтар Ауэзов: неизвестное об известном
Культура , Кино
Казахстанский фильм вошел в конкурсную программу Венецианск…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]