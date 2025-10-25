Премьера хорового гала-спектакля «Япурай» прошла в Алматы

Культура
10

На сцене Казахского Национального театра оперы и балета имени Абая прошла премьера хорового гала-спектакля «Япурай», передает Kazpravda.kz

Фото: Минкультинформ

В программе прозвучали популярные казахские песни — «Япурай», «Маусымжан», «Самал тау», «Балапан қаз», «Ақ сиса», «Сәулем-ай», «Қарлығаш», «Аққу», «Ләйлім шырақ» — в современной хоровой интерпретации. Музыкальное оформление сочеталось с яркими сценографическими решениями и мультимедийными проекциями, включающими цитаты Абая, Шакарима, Аль-Фараби и Махмуда аль-Кашгари.

В постановке приняли участие хор, симфонический оркестр и балетная труппа театра имени Абая, детский хор «Қоңырау» частной школы «Престиж», а также фольклорный ансамбль «Мұрагер».

Гала-спектакль «Япурай» объединил традиционное музыкальное наследие с современными художественными средствами, став символом уважения к культуре и истории казахского народа.

#Алматы #концерт #Казахский Национальный театр оперы и балета имени Абая

