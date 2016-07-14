Политика
Премьера РК в Монголии прокатили на лошади в шапане
Айнагуль Бекеева
В рамках посещения монгольского города Улгий Премьер-Министр Казахстана Карим Масимов провел встречу с артистами Казахского драмтеатра в Баян-Улгий, посетил казахскую школу, краеведческий музей и музыкально-драматический театр, передает Kazpravda.kz со ссылкой на сайт pm.kz.

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Казахский музыкально-драматический театр существует в Монголии с конца 1950-х годов. В 1959 году впервые был сформирован оркестр казахских национальных инструментов, который оказал огромное влияние на развитие казахской музыкальной культуры. В репертуаре оркестра кюи Курмангазы "Сарыарқа", "Балбырауын", "Адай" и Туркеша "Көңіл ашар". Становлению и развитию музыкально-драматического театра помогали казахстанские специалисты – музыканты, дирижеры, балетмейстеры, хормейстеры.

В театре работает 71 человек.

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Стоит отметить, что культурная сфера региона развивается вокруг культуры местной диаспоры – казахского народа, в аймаке действуют казахский драматический театр, ежегодно организовываются празднования Наурыза, проводятся соревнования между беркутчи. В округе проживают 90 тыс. человек, из них 88,7% составляют казахи.

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В соответствии с этим и экспозиции краеведческого музея посвящены жизни местных жителей. Музей был основан в 1948 году. В настоящее время в его фондах хранятся более 5200 экспонатов.

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В ходе посещения музея Масимов ознакомился с экспозициями, побеседовал с руководством учреждения, представителями местной казахской интеллигенции.

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Особого внимания заслуживают разделы музея, посвященные природе, истории и этнографии региона, они содержат уникальные образцы и памятники искусства местной казахской диаспоры, сведения об ее истории.

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Ежегодно музей посещают более 10 тыс. местных жителей и туристов.

В Улгие глава Правительства заехал в казахскую школу № 1 административного центра Баян-Улгийского округа, которая была открыта в 2014 году. Тогда же Правительство Казахстана обеспечило учебное заведение школьным оборудованием и учебниками. Ежегодно МОН РК направляет учебно-методическую литературу для того, чтобы дети наших соотечественников, проживающие за рубежом, могли изучать историю, культуру своего народа и родной язык. В этом году казахская школа в Монголии получила от Казахстана порядка 4 тыс. учебников и учебно-методических материалов для учащихся 7–8-х классов.

На сегодняшний день в области функционирует 43 средние школы, в которых с 1-го по 4-й класс обучение школьников осуществляется на казахском языке, а с 5-го по 11-й класс – на монгольском.

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Во время встречи с представителями казахской диаспоры один из местных жителей рассказал Масимову, что руководство Монголии относится с особым вниманием к проблемам казахов.

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В свою очередь Премьер РК отметил, что по поручению Нурсултана Назарбаева Правительство окажет финансовую помощь семьям, пострадавшим в результате наводнения в Улгие. При этом он выразил надежду, что поддержка, которая поступит в ближайшие дни, поможет нашим собратьям в ликвидации последствий стихийного бедствия.

В монгольском городе Улгий 10 июля произошло наводнение, в результате которого были разрушены и подтоплены жилые дома.

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