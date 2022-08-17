Культура
Премьера телеверсии балета «Шелковый путь» состоится в конце августа
Наталия Хомс

Движение во времени

Премьера балета «Шелковый путь» с большим успехом состоя­лась в июне текущего года, а совсем скоро его показ пройдет в эфире казахстанских телеканалов. Авторы проекта приглашают зрителей в путешествие по Великому Шелковому пути, где шелк выступает в качестве объединяющего символа, связавшего азиатскую и европейскую цивилизации.

В июле на сцене столичного Театра «Астана Балет» проходили съемки экранной версии двухакт­ного полотна «Шелковый путь». Хореографом-постановщиком выступила главный балетмейстер театра, заслуженный деятель Казахстана Мукарам Авахри, режиссером – Тахир Алиев. В спектакле зрители увидят полюбившихся артистов театра: Дарину Кайрашеву, Айнур Абильгазину, Анар Дукиеву, Каламкас Орынбасарову, Наталью Фернандес-Менес, Ансаган Кобентай, Асель Жангаскаеву, Сундета Султанова, Фархада Буриева, Уэсли Карвальо, Артура Эдсона.

– Это не первый наш опыт в экранизации спектакля, мы уже ранее снимали телеверсию балета «Султан Бейбарс». Это достаточно сложный, но вместе с тем и увлекательный процесс, вся творческая команда получила колоссальный опыт. Перенося свой репертуар на экран, мы преж­де всего хотим, чтобы искусство театра было доступно той части зрительской аудитории, которая по ряду причин не может посещать наши спектакли. Хочется охватить жителей каждого города Казахстана, и я думаю, что телеверсия балета поможет нам справиться с поставленной задачей, – отмечает Мукарам Авахри.

Балетмейстер-постановщик на основе ориентальной стилизации элементов классического и народного танцев создала картину движения во времени с чередой сменяющихся образов, разных по стилю и подаче. Образы каравана, нефрита, шелка, нитей и амфор не только выразительны и хореографически интересны, но и поразительно «сценичны».

Музыка и танец – вневременные явления, и они дают возможность свободно перемещаться из одной цивилизации в другую. Последовательность картин, действий способствует созданию медиативного настроя и погружает зрителя в бесконечный путь, в котором идеи и смыслы рождаются на стыке культур.

Цельности хореографического полотна способствуют декорации, костюмы, свет и видеопроекции, которые органично сочетаются друг с другом и тесно переплетаются с хореографи­ческой составляющей спектакля. Лаконичное и минималистичное оформление помогает хореографу передать бесконечное движение пути, его непостоянство и изменчивость во времени. А выразительные восточные мотивы в сочетании с эмоциональными ударными ритмами позволяют зрителям легко переноситься из одной точки пластического путешествия в другую.

– Искусство – это язык мира. В съемочном процессе задействована большая творческая и техническая команда. Около двух месяцев было посвящено телеверсии балета, включая съемки и монтаж. Я безумно рад, что мы оставим след в казахстанском балетном искусстве. Мне, как режиссеру, было очень важно передать зрителю атмосферу, чтобы он смог прочувствовать разные культуры и цивилизации, и объединить это в одно целое произведение в сотворчестве с Мукарам, которое было удивительным и необычайно интересным, – добавил Тахир Алиев.

Идея постановки балета принадлежит Фонду развития и поддержки балета и национального танца. В создании балетного спектакля приняли участие талантливые деятели искусства: автор либретто – заслуженный деятель Казахстана Бахыт Каирбеков, композиторы – Ренат Гайсин, Арман Амар, Владимир Иванофф и Омар Фарук Текбилек, ассистент балетмейстера – Айжан Жунисова, художники по костюмам – Асель Шалабаева и Дина Буксикова, сценограф – Аскар Искаков, видеохудожник – Нурлан Керей, художник по свету – Роберт Даутов.

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