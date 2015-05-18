Премьеру по произведению Чингиза Айтматова готовит режиссер из Литвы в Семее

Культура
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Фото: Altaynews.kz
В Семее русский драматический театр им. Ф. Достоевского готовится к премьере "Белого парохода" по произведению Чингиза Айтматова, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Altaynews.kz.

"Зло нужно показывать таким, какое оно есть: не прикрывая и не припудривая его", – именно такую установку поставил перед собой и всей театральной труппой режиссер Линас Мариюс Зайкаускас из Литвы.

Режиссер искренне убежден в том, что произведения Чингиза Айтматова сегодня как никогда актуальны. Потому что писал он о вечной борьбе добра и зла, о бездушии тоталитаризма, о безволии рабства.

"Произведения Чингиза Айтматова поистине талантливы. И тот факт, что он "появился на сцене", заявил о себе как автор уже на закате существования СССР, спасло его от каторги и ссылки. Он не был отправлен из Кыргызстана в Сибирь. Ведь все его произведения так или иначе поднимают тему опасности тоталитаризма. О том, как он уничтожает личность в человеке, воздействуя на его духовность и религиозность, – поделился своими мыслями Линас Мариюс Зайкаускас.

В спектакле русского театра тесно переплетаются вековые национальные традиции, глубинная философия и современное прочтение классики. При этом текст и сюжет Чингиза Айтматова в постановке сохранены полностью, и все же импровизации в этом спектакле место нашлось, как для режиссера, так и для актерской труппы.

Главной изюминкой премьеры станет постоянное присутствие на сцене ансамбля народных инструментов "Байге", который будет сопровождать спектакль живой музыкой, исполняя народные мелодии и напевы. 

"Герои, сюжет, проблемы, поднимаемые в произведении – это столкновение детского восприятия с жестокой реальностью, противостояние добра и зла, разочарование в людях и вера в мечту. Надеюсь, что спектакль получится волнительным, жестким, без прикрас, – считает Линас Мариюс Зайкаускас. – Театральная труппа русского театра им. Ф. М. Достоевского с большим волнением работает на этой постановкой. Сложный материал – трагедия семилетнего мальчика, столкнувшегося с взрослыми проблемами – очень непросто отобразить сценическими и актерскими средствами. Приходилось многому учиться, даже у собственных детей".

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