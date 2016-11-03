Премьеры Казахстана и Афганистана провели переговоры в Бишкеке

В рамках совета глав правительств государств – членов ШОС в Бишкеке Бакытжан Сагинтаев провел двустороннюю встречу со своим афганским коллегой Абдуллой Абдуллой, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на сайт primeminister.kz.
Темами для разговора стали вопросы двустороннего сотрудничества в торгово-экономической, гуманитарной сферах и региональной безопасности.
Как известно, Казахстан продолжает оказывать практическую поддержку Афганистану, в частности, способствует продвижению инициатив, направленных на развитие региональной инфраструктуры с участием Афганистана, сюда входят и расширение сети трансграничных железных дорог, проекты высоковольтных линий передачи электроэнергии CASA-1000 и трубопровода из стран Центральной Азии в южном направлении (ТАПИ).
Помимо этого Казахстан оказывает техническую и гуманитарную помощь Афганистану в двустороннем и многостороннем форматах.
На сегодня 994 афганским студентам предоставлена возможность получить образование в казахстанских учебных заведениях – высшее и среднее профессионально-техническое образование по мирным профессиям.
Также Правительство РК выделило $2,3 млн на строительство школ, больниц и дорог в Афганистане. Были также осуществлены гуманитарные поставки в объеме около 20 тыс. тонн продовольствия на общую сумму более $17 млн.
На встрече было отмечено, что Казахстан как непостоянный член Совета Безопасности ООН в 2017–2018 годах, принимая во внимание общность интересов в сфере обеспечения региональной безопасности, будет активно участвовать в вопросах урегулирования и предотвращения конфликтов с участием Исламской Республики Афганистан.