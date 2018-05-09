Премьеры Казахстана и России обсудили график предстоящих встреч

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Премьер-министры Казахстана и России Бакытжан Сагинтаев и Дмитрий Медведев провели телефонный разговор, передает Kazpravda.kz.
По данным пресс-службы российского Правительства, разговор состоялся по инициативе казахстанской стороны.
Сагинтаев передал Медведеву поздравления с утверждением на пост главы Кабмина.
Премьеры обсудили график предстоящих контактов, в том числе в рамках Евразийского экономического союза.
Кроме этого, Сагинтаев и Медведев обменялись поздравлениями с Днем Победы в Великой Отечественной войне.
Напомним, 8 мая Дмитрий Медведев указом Президента России Владимира Путина был назначен Председателем Правительства.