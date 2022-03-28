Накануне Всемирного дня театра в Astana Opera состоялась премьера балета знаменитого Иржи Килиана и презентация проекта «Клуб друзей».

Друзья театра

Всемирный день театра отмечается ежегодно 27 марта. Традиционно к этому дню готовятся премьеры спектаклей и яркие программы, поздравления принимают артисты и все сотрудники театров. Так случилось, что в эти дни подарок получил и сам Astana Opera – здесь создан Клуб друзей театра. И это тоже своего рода премьера.

Во многих известных театрах мира такие клубы уже существуют и активно работают.

– Мы перенимаем успешный международный опыт, стремимся по-новому развивать казах­станскую театральную сферу, – говорил, представляя проект, директор Astana Opera Галым Ахмедьяров.

Министр культуры и спорта Даурен Абаев поддержал эту инициативу.

– Уверен, Клуб друзей позволит зрителям более детально познакомиться с многогранной деятельностью театра и внести свои предложения для его дальнейшего развития. Участников клуба ждет много интересных встреч, открытий и начинаний, – сказал Даурен Абаев.

Аким столицы Алтай Кульгинов отметил, что подобная прак­тика способствует поддержке театрального искусства.

В Клуб друзей принимаются все желающие, а также коммерческие и некоммерческие организации, в том числе зарубежные компании и предприятия. Членство в клубе – это личный вклад в деятельность Astana Opera, в сохранение и приумножение культурного достояния нашей столицы и страны, пояснили организаторы проекта.

От Мариуса Петипа

до Иржи Килиана

Палитра хореографических стилей в афише столичного теат­ра продолжает пополняться новыми красками, предоставляя зрителям возможность увидеть в Казахстане наряду с мировой и отечественной классикой знаковые постановки топовых хореографов современности. В их число, несомненно, входит чешский хореограф Иржи Килиан, классик XX и XXI столетий, легкость и изящество пластического языка которого закрепило за ним негласный титул «Моцарт в хореографии».

Руководство балетной труппы уделяет особое внимание классическому репертуару как основе, на которой могут произрастать все самые затейливые и смелые эксперименты. Художественный руководитель балета Алтынай Асылмуратова формирует высокопрофессиональную труппу. Она знает, как важно для артиста – и опытного, и начинающего – танцевать разный репертуар, пробовать другие стили, работать с современными хореографами. Как это выглядит на практике, увидели зрители гала-концерта, в рамках программы которого и состоялась премьера «Шести танцев» Иржи Килиана. Постановка знаменитого хореографа осуществлена при поддержке Министерства культуры и спорта РК.

В первом отделении были показаны жемчужины классического репертуара из балетов Мариуса Петипа, Михаила Фокина, братьев Сергея и Николая Легат, Юрия Григоровича. Во фрагментах из балетов «Спящая красавица», «Баядерка», «Фея кукол», «Дон Кихот», «Спартак» блистали ведущие солисты и молодые артис­ты, для которых это был первый выход в ответственной партии. Так, например, в сложнейшем Па-де-де из «Спящей красавицы» вместе с примой театра Айгерим Бекетаевой замечательно танцевал вчерашний выпускник Казахской национальной академии хореографии Рустам Чахалов.

Нежный дуэт из балета «Зов степи» французского хореографа Патрика де Бана на музыку Рината Гайсина, который стильно исполнили ведущие солисты Анастасия Заклинская и Далер Запаров, вызвал в зале шквал аплодисментов. В столице уже сформировалась публика, понимающая и тонко чувствующая, знакомая с традициями балетного искусства и открытая новому. Премьеру постановки «Шесть танцев» ждали с нетерпением, ведь хореография Иржи Килиа­на в Казахстане исполняется впервые.

Иржи Килиан совершенствовал мастерство танцовщика в Англии, прекрасно выступал в труппе Джона Кранко в Штутгарте, где попробовал себя и в качестве постановщика. Первые опыты молодого хореографа был настолько удачными, что его сразу пригласили в качестве балетмейстера в Нидерландский театр танца (NTD). Здесь и состоя­лись самые известные балеты Килиа­на. На период его работы в NTD пришлось и сочинение культового черно-белого цикла балетов, к чис­лу которых относятся и «Шесть танцев» на музыку Вольф­ганга Амадея Моцарта.

Маркер «черно-белые» относится большей частью к цветовому решению спектаклей, они аскетичны по сценографии, графичны по световому оформ­лению, а также абстрактны по сюжету. Ученик Джона Кранко, отца-основателя западного драматического балета, Иржи Килиан рассказывал истории только в своих ранних работах. Позже он отказался от повествовательности и декораций, сконцентрировав внимание на пластике, музыке и свете, резонно считая, что танец должен обращаться прежде всего к чувствам, которые рождаются из движения тел танцовщиков.

– Иржи Килиан – гений музыкальности. Всегда точно попадает в музыку, у него великолепное видение эстетики, и он использует очень сильную технику танца. Поэтому для него важно, чтобы на сцене были настоящие артисты, – говорила ассистент хореографа Ширли Эссебум, осуществлявшая перенос спектакля на сцену Astana Opera.

Ширли Эссебум высоко оценила профессионализм артистов нашего театра. Перенос спектакля, включая разучивание партий, репетиции и работу над нюансами, занял всего две недели. Однако работали артисты по 6 часов в день, репетиции шли ежедневно с утра до вечера. Никто, конечно, не жаловался, ведь постановку балета Килиана здесь ждали давно.

– Мне понравилась открытость артистов, их готовность учиться, – поделилась впечатлениями Ширли Эссебум. – Единственным минусом было то, что хотелось бы поработать и с другими. Но в этом балете всего восемь ролей.

Минимализм в количестве персонажей – тоже одна из отличительных особенностей балетов этого цикла. Сам Килиан считает, что небольшое число артистов на сцене – от двух до восьми – позволяет зрителям лучше почувствовать происходящее. Невелика и продолжительность таких мини-спектак­лей – до 15 минут.

Сама Ширли была солисткой труппы Нидерландского театра танца 16 лет, работала непосред­ст­венно с Килианом.

– Маэстро действительно способен сделать так, чтобы артис­ты показали все самое лучшее на сцене. Он много дает с точки зрения образности, но и берет многое от личности артиста, так что вы по-настоящему работаете вместе, – отмечает она.

В результате тщательного кастинга отобраны три состава исполнителей. Танцовщики говорят, что им необходимо было проявлять себя и технически, и драматически – показать чувство юмора, артистизм.

И снова на сцене выступали вместе маститые солисты и совсем юные артисты. Так, в дуэте со звездным премьером театра Бахтияром Адамжаном, который в очередной раз доказал, что его технические и актерские возможности безграничны, танцевала Нурай Нурсафина, которая только начинает работать в театре. Девушка ярко продемонстрировала прекрас­ное владение техникой танца, музыкальность и незаурядный актерский талант. Постановщики считают, что ей удалось проявить свою личность, к чему хореография Килиана очень располагает.

То же можно сказать и об остальных артистах. В разные премьерные дни солисты театра Анель Рустемова и Аделина Тулепова, Олжас Тарланов и Жанибек Ахмедиев, Сэйка Тоносаки и Шугыла Адепхан, Данияр Жуматаев и Александр Корнилов, Молдир Шакимова и Султанбек Гумар, Мадина Кужамжарова и Анастасия Заклинская, Серик Накыспеков и Айбар Токтар представляли на сцене персонажей, которых хореограф условно назвал именами Карин, Пол, Каролина, Йохан, Лиза, Нэнси, Урци и Патрик. Танцевали так, как задумывал и сочинил автор. Но в то же время представляли зрителям и себя. Балет «Шесть танцев» идет на сценах многих европейских теат­ров, в России и Беларуси. Каждая постановка в деталях чуть-чуть отличается. И казахстанский вариант отразил все лучшие черты исполнителей.

Эстетика балетов Килиана тесно связана со светом. Решение всех художественных моментов лежало на плечах Юста Бигелара, художника по свету и заведую­щего постановочной частью Нидерландского театра танца. Впервые он встретился с Килианом, когда ему было 18 лет, и с тех пор является реализатором почти всех постановочных идей хореографа.

– Хореографу нравится эффект темноты и света. В этом балете есть фронтальный свет, потому что зрителю необходимо увидеть мимику артистов, – говорил Юст Бигелар. – Также для его световой концепции важно создание эффекта глубины, эффекта таинственности.

Специалист особо отметил прекрасную техническую оснащенность театра Astana Opera и профессионализм работников постановочных цехов.

Известно, что Килиан сам соз­дает костюмы и декорации для своих балетов, в задачу разработчика входит техническое воплощение идей хореографа. В «Шести танцах» эффект таинственности часто переходит в эффект комический: деревянные платья-кринолины, в которых бесшумно плывут торсы танцовщиков-мужчин; головы, слетающие с плеч и прыгающие обратно; клубы пудры, летящие от растрепанных париков, и многие другие неожиданные детали-шутки постановщика, мгновенно вызывающие смех в зале.

– Конечно же, он был вдохновлен Моцартом, – считает Юст Бигелар, вспоминая историю постановки в 1981 году. – Идея заключалась в том, чтобы соз­дать некий бальный зал. Детально изучалась история, чтобы отразить этот моцартовский стиль, поймать атмосферу «сумасшедшинки» Моцарта, гения композитора. Создать смешной балет очень трудно. Он выглядит просто, но в этом и состоит гениальность Килиана.

Впрочем, привнести юмор сложно и в музыку. Удавалось это немногим композиторам. В числе фаворитов – бессмерт­ный Моцарт, великий философ с душой вечного ребенка. О том, как непросто воспроизвести иск­рящийся юмор его партитуры, знают музыканты. Дирижеру Арману Уразгалиеву и оркестру театра это удалось. Как удалось артистам балета легко и вдохновенно исполнить шесть танцев, рассказывающих о нас – о людях, которые меняют исторические костюмы, но не меняются сами.

Цикл черно-белых балетов Иржи Килиана часто называют философским. При этом они остаются необыкновенно притягательными для танцовщиков и легкими для восприятия. И когда артисты в своих всколоченных париках и нелепых корсетах зас­тыли в финале, зрителям очень захотелось продолжения. Вероятно, что-то в этом коротком спектакле из жизни куртуазного XVIII века было и про нас.