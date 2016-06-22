Премии, гранты и благодарности Статьи 636 Лилия СЫЗДЫКОВА

В заседании приняли участие члены комиссии – представители республиканских средств массовой информации, творческих союзов, общественных объе­динений журналистов и заинтересованных государственных органов.



Открывая заседание, Государственный секретарь отметила важную роль средств массовой информации в укреплении государственности Казахстана и поздравила представителей СМИ с наступающим профессиональным праздником – Днем работников связи и информации.

– Ключевой задачей отечественной журналистики является информационно-массовое обеспечение реализации стратегического курса Президента страны, – сказала председатель Общественной комиссии.



Г. Абдыкаликова подчеркнула, что Казахстан стремится стать одной из 30 наиболее развитых стран мира. Достижение этой цели предусматривает инклюзивное развитие во всех сферах жизнедеятельности, включая журналистику.

– Казахстанские масс-медиа должны соответствовать самым высоким меж­дународным критериям, обеспечивать объективное и компетентное освещение важнейших событий в жизни страны и мира, – сказала Государственный сек­ретарь.



В текущем году на рассмотрение Общественной комиссии было выдвинуто 78 представлений, в том числе 67 – в отношении журналистов, 11 – творческих коллективов.

В ходе заседания был отмечен высокий уровень журналистских материалов, а также вклад представителей медийного сообщества в освещение важнейших общественно-политических, социально-экономических и культурно-гуманитарных аспектов развития Казахстана.

По итогам обсуждения Общественная комиссия, согласно Правилам присуждения президентских премий в области СМИ, открытым голосованием единогласно постановила рекомендовать Главе государства кандидатуры для присуждения двух премий, вручения двух грантов представителям СМИ и объявления Благодарности Президента четырем творческим коллективам.

