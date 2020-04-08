Премии на общую сумму 150 млн тенге выплатили медработникам Нур-Султана

Айдана Демесинова
Фото: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов
В марте столичные медицинские работники, которые были задействованы в борьбе с коронавирусной инфекцией, получили премию на общую сумму 150 млн тенге. Об этом на брифинге в Службе центральных коммуникаций при Президенте РК сообщила руководитель Управления общественного здравоохранения города Сауле Кисикова, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"По поручению Президента Казахстана всем 1 469 медицинским работникам, а это 163 врача, 683 работника среднего медперсонала, 623 младшего медицинского работника, задействованных в борьбе с коронавирусом, в марте была произведена выплата премий на сумму 150 млн тенге. Также, по поручению Елбасы из фонда "Біз біргеміз" выделены дополнительные средства на поощрение медицинских работников, находящихся непосредственно в прямом контакте с заболевшими КВИ пациентами на сумму 25 млн тенге", - проинформировала Кисикова.

Стоит отметить, что на данный момент в Казахстане подтвердили 704 случая регистрации коронавируса.

Также сообщалось, что 67 казахстанских медицинских работников заразились коронавирусом.

