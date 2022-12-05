Премии за героизм

«Как сказал Глава государства в своем выступ­лении на инаугурации, герои среди нас. И его слова подтвердили наши земляки – Оразалы Асылханов и Думан Какенов. Они спасли двух женщин и двоих детей, оказали им первую медицинскую помощь, действовали профессионально. Благодаря мерам, оперативно принятым нашими земляками, удалось избежать трагедии», – написал на своей странице в Facebook аким Карагандинской области Женис Касымбек. Он принял решение поощрить героев денежными премиями – по 5 миллионов тенге каждому.

Кроме того, глава региона направил в департамент по ЧС ходатайство о награждении жителей поселка имени Мустафина. Церемония пройдет после того, как Оразалы Асылханова выпишут из больницы. Сейчас он находится под наблюдением врачей с подозрением на пневмонию. А вот Думан Какенов, который 28 ноября стал очевидцем того, как автомобиль с четырьмя взрослыми пассажирами и двумя детьми провалился под лед, чувствует себя хорошо. Хотя он сильно промок и промерз.

– О премии мне уже сообщили, – говорит Думан Какенов. – Я рад, что мой поступок нашел отклик в сердцах людей. Приятно, что меня отметил аким области. Хотя я не считаю, что совершил что-то особенное.

Думан рассказал, что поспешил на помощь, как только заметил проваливающуюся под лед машину. Он, стоя на коленях, помогал выбраться из воды взрослым. В это время Оразалы Асылханов, который ехал в той машине, спасал малышей.

– Я прямо на льду делал маленькой девочке искусственное дыхание, – рассказывает Думан. – Она очнулась, глазки открыла. Тут подъехала машина, и мы детей вместе с матерью отправили в больницу.

У Думана нет медицинского образования. По профессии он автомеханик. А делать искусственное дыхание сельчанин научился по фильмам и телепередачам. К тому же раньше он работал водителем на скорой помощи. Видел, как действовали врачи из его бригады, и запоминал. Эти знания ему и пригодились.

Надо сказать, что зимой весь транспорт из поселка имени Мустафина в город Темиртау ездит по льду реки Нура. Автомобильного моста здесь нет. Есть только пешеходный. Поэтому населенному пункту очень нужна переправа.