​Премия класса «премиум»

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Валентина ФИРОНОВА

Как отметил, открывая церемонию награждения, исполнительный директор Фонда Первого Президента Сагындык Нураханов, премия «Алтын Тобылғы» вручается второй раз и становится доброй традицией.

– Как вы знаете, девиз нашего фонда «Будущее рождается сегодня», – сказал он. – И я верю, что благодаря нашей премии на казахстанском литературном небосклоне зажгутся новые звезды, которые смогут стать достойными преемниками великих сынов казахского народа – Абая Кунанбаева, Ануара Алимжанова, Сакена Сейфуллина и многих других отечественных писателей, чьи имена известны далеко за пределами страны.

На конкурс в нынешнем году поступило более 110 произведений. Компетентному жюри, в состав которого входили председатель правления Союза писателей РК Нурлан Оразалин, заместитель председателя правления АО «Республиканская газета «Казахстанская правда» Александр Тараков, поэт, переводчик и сценарист Бахытжан Канапьянов и другие мастера слова, предстояло отобрать шесть лучших.

На рассмотрение принимались только ранее не опубликованные работы, и первое, на что обращалось внимание при отборе, – самостоятельность мышления, оригинальность идеи, художественные достоинства, эмоциональное воздействие. А поскольку члены жюри знакомились с работами, не зная имен авторов, то и объек­тивность оценок не вызывает сомнений.

Среди тех, кто сегодня принимает поздравления, Алмас Нусип Жакыпакын («Лучшая проза»), Алибек Байбол («Лучшая драматургия»), Серикбол Хасан («Лучшее детское произведение»). Бейсенов Еркегали и Олжас Касым стали лауреатами в номинации «Лучшая поэзия года». Специальная премия, учрежденная за произведение, посвященное 25-летию Независимости «Тәуелсіздік түғыры», присуж­дена Татьяне Кретовой за повесть «Қазтабан». Поощрительных призов удостоены Канат Исаев («Лучшая проза») и Оксана Алмазова («Лучшее детское произведение»).

Ярчайшим впечатлением для начинающих писателей стало общение с видными деятелями культуры, особая атмосфера встречи. Увлекательный и запоминающийся экспресс-мастер-класс Татьяне Кретовой и Оксане Алмазовой успел дать известный публицист, член Союза писателей Казахстана Александр Тараков, который как член жюри хорошо знаком с произведениями лауреатов и доподлинно знает все их плюсы и минусы.

На благодатной ниве литературы появились новые имена, а вот станут ли они востребованными читательской аудиторией, зависит от них самих. Развиваясь в единой литературной макросистеме Казахстана, им предстоит немало потрудиться, чтобы сохранить свою самобытность и лица необщее выражение.

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