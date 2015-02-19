Ежегодная Премия "Муз ТВ" впервые пройдет в Казахстане 5 июня, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на директора телеканала Армана Давлетьярова.
"Премия "Муз ТВ" проходит ежегодно и является самым важным событием в жизни телеканала. То, что в этом году впервые премия пройдет в столице Казахстана, – не случайно. Премия "Муз ТВ" – это шоу мирового уровня, которое знают, любят и ждут не только в России, но и за ее пределами. Телеканал "Муз ТВ" в Казахстане смотрят и любят уже много лет. Казахстан – наш ближайший друг и сосед. Мы делаем еще один шаг для укрепления наших культурных связей, между народами Казахстана и России", – отметил директор канала на пресс-конференции в Астане.
По словам организаторов, это будет не только праздник музыки, но и красивое шоу мирового уровня. "Миллионы зрителей, более 100 миллионов человек увидят современную музыкальную культуру Казахстана", – подчеркнул Давлетьяров.
Накануне премии, 4 июня в "Астана Арена" состоится большой бесплатный гала-концерт open air. На нем выступят казахстанские и российские звезды.
Премия "Муз ТВ" пройдет в Астане 5 июня 2015 года. Со слов организаторов, все расходы на проведение премии будут оплачены коммерческой службой телеканала.
"Деньги от акимата, от города, мы не берем. Ни копейки от столичного акимата мы не получаем. Это, наверное, в первые годы мы нуждались в деньгах, но сейчас мы настолько востребованы, что в спонсорах мы никогда не нуждаемся", – подчеркнул Давлетьяров.
Помощь в проведении ежегодной Премии "Муз ТВ" оказывает акимат Астаны. "Мы, как акимат, всецело согласились провести это мероприятие. Акимат выступает в роли координатора", – сказал начальник управления культуры Болат Мажагулов.
Как стало известно, ведущими премии станут Лера Кудрявцева, Максим Галкин и Ксения Собчак. Имя четвертого ведущего держится в секрете.
"Помимо объявленных ведущих, будут ведущие, которые представляют Казахстан. Кто это – это интрига. Об этом объявим чуть позже", – заявил Давлетьяров.
Стоимость билетов на Премию "Муз ТВ" составит от одной до пяти тысяч тенге.