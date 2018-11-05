​Премия неравнодушным

В торжественной церемонии приняли участие аким области Алтай Кульгинов, акимы Уральска и районов, депутаты областного маслихата, руководители управлений и компаний, представители общественных объединений, интеллигенции и СМИ. Награды получили бизнесмены и общественные деятели, которые в рамках программы «Рухани жаңғыру» занимаются благотворительностью.

При активной помощи благо­творителей за 9 месяцев текущего года реализовано 166 проектов. Премию «Жомарт жүрек-2018» вручили по 11 номинациям всем, кто на деле, творя добрые дела, показывает любовь к родной земле, своему краю.

В нынешнем году в Уральске при содействии фонда Булата Утемуратова «Асыл Мирас» открыт Центр аутизма, который оснащен всем необходимым оборудованием и специальным программным обеспечением для реабилитации детей. Фонд основан в 2014 году. Благое дело не осталось незамеченным: дея­тельность фонда отмечена в номинации «От сердца к сердцу». Поздравила директора фонда Марата Айтмаганбетова и вручила памятную статуэтку знаменитая поэтесса Акуштап Бактыгереева.

– Выражаю вам искреннюю благодарность от имени жителей области и от себя лично за активное участие в благотворительности и реализации социально значимых проектов. Ваша активная гражданская позиция и патриотизм являются примером для всех казахстанцев, – подчерк­нула в поздравлении Акуштап Бактыгереева.

На средства Фонда развития социальных проектов Samruk-Kazyna Trust группы компаний АО «Самрук-Казына» построено 11 спортивных площадок на сумму 550 млн тенге. Свыше 20 тыс. детей и взрослых теперь имеют отличную возможность заниматься спортом на оборудованных спортплощадках.

Делать добрые дела с любовью и от чистого сердца – такими принципами руководствуются все, кто так или иначе был отмечен на церемонии. С каждым годом таких патриотов становится все больше. Именно про них говорил Президент страны Нурсултан Назарбаев в своей программной статье «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания».

Директор ТОО «Автокомбинат» Валерий Голоухов в Уральске на свои средства построил для детей современную спортивную площадку. На реализацию проекта затрачено свыше 60 млн тенге.

– Государство нам оказывает ощутимую поддержку в бизнесе. Различные госпрограммы направлены именно на активное развитие предпринимательской деятельности. Поэтому со своей стороны нам тоже хочется внести свой вклад, участвовать в социально значимых проектах в регионе, в развитии культуры, спорта и образования. Хочется, чтобы подрастающее поколение росло с такими понятиями, как честь, совесть, патриотизм, любовь к своему дому, двору, родной земле, – сказал Валерий Голоухов.

Пропагандой здорового образа жизни занимается и бизнесмен Асхат Рамазанов, владелец сети магазинов мужской одежды Fiesta. Он организовал в Уральске молодежное движение Uralsk Runners и провел первый благотворительный беговой полумарафон при поддержке областного управления молодежной политики и объединения «Орал жастары».

– В дальнейших планах – проведение большого марафона к предстоящим праздникам для мам, детей. Продолжаем работу над проектом «Уральск – город сильных людей», это различные тренинги для молодежи, акции по уборке города и многое другое, – отметил Асхат Рамазанов.

На церемонии были награждены известные в области бизнесмены Роберт Ирменов, Валентина Михно, Серик Мергалиев, Валерий Жунусов, Жаслан Жакупов, братья Сералиевы, которые построили медпункт в родном селе, общественное объединение «Байтерек», а также несколько жителей области, занимающихся волонтерской деятельностью.

С начала года в рамках социально-ориентированного бизнеса предпринимателями области реализовано 166 благотворительных проектов. Восемь из них осуществлены на территории областного центра, 20 – в райцентрах и 138 – на уровне сельских округов.