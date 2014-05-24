Премия за выдающиеся заслуги

Глава государства поблагодарил представителей ООН за участие в работе форума, а также отметил, что Казахстан с первых дней независимости активно поддерживает деятельность Организации по всем направлениям.

Нурсултан Назарбаев подчеркнул, что день закрытия Семипалатинского ядерного полигона объявлен ООН Меж­дународным днем действий против ядерных испытаний.

Также Президент отметил, что наша страна предложила сформировать в Алматы региональный хаб ООН.

– Сегодня в Алматы действуют 18 представительств организаций, программ, фондов, специализированных учреждений ООН. Через этот хаб мы могли бы работать с регионами, особенно с Афганистаном, – сказал Глава государства.

В свою очередь заместитель генерального секретаря ООН Г. Ачария передал пожелания успехов VII Астанинскому экономическому форуму от генерального секретаря организации Пан Ги Муна, а также выразил благодарность за активную поддержку Казахстаном идей и различных инициатив системы ООН.

– Мы всегда поддерживаем активное лидерство в позициях, которые вы занимаете по глобальной повестке дня. И мы высоко оцениваем шаги, предпринятые Казахстаном по ядерному разоружению, налаживанию диалога между цивилизациями, а также построению системы взаимного доверия в Азии, – сказал Г. Ачария.

По завершении встречи Глава государства принял участие в церемонии подписания рамочных соглашений о партнерстве между Правительством Республики Казахстан и Европейским банком реконструкции и развития, а также группой Исламского банка развития.

По окончании церемонии Президенту Казахстана была вручена премия Центра глобального диалога и сотрудничества-2013 в номинации «Вклад в укрепление социального бизнес-диалога». Премия была передана членом Европейского парламента Марио Давидом и экс-Президентом Болгарии Петром Стояновым, сообщила пресс-служба Президента.

Анна ВЛАДИМИРОВА