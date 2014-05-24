Премия за выдающиеся заслуги

Глава государства поблагодарил представителей ООН за участие в работе форума, а также отметил, что Казахстан с первых дней независимости активно поддерживает деятельность Организации по всем направлениям.
Нурсултан Назарбаев подчеркнул, что день закрытия Семипалатинского ядерного полигона объявлен ООН Международным днем действий против ядерных испытаний.
Также Президент отметил, что наша страна предложила сформировать в Алматы региональный хаб ООН.
– Сегодня в Алматы действуют 18 представительств организаций, программ, фондов, специализированных учреждений ООН. Через этот хаб мы могли бы работать с регионами, особенно с Афганистаном, – сказал Глава государства.
В свою очередь заместитель генерального секретаря ООН Г. Ачария передал пожелания успехов VII Астанинскому экономическому форуму от генерального секретаря организации Пан Ги Муна, а также выразил благодарность за активную поддержку Казахстаном идей и различных инициатив системы ООН.
– Мы всегда поддерживаем активное лидерство в позициях, которые вы занимаете по глобальной повестке дня. И мы высоко оцениваем шаги, предпринятые Казахстаном по ядерному разоружению, налаживанию диалога между цивилизациями, а также построению системы взаимного доверия в Азии, – сказал Г. Ачария.
По завершении встречи Глава государства принял участие в церемонии подписания рамочных соглашений о партнерстве между Правительством Республики Казахстан и Европейским банком реконструкции и развития, а также группой Исламского банка развития.
По окончании церемонии Президенту Казахстана была вручена премия Центра глобального диалога и сотрудничества-2013 в номинации «Вклад в укрепление социального бизнес-диалога». Премия была передана членом Европейского парламента Марио Давидом и экс-Президентом Болгарии Петром Стояновым, сообщила пресс-служба Президента.
Анна ВЛАДИМИРОВА