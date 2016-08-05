Общество
Премию для врачей "скорой помощи" намерена учредить профильная ассоциация РК
В Астане состоялась презентация первой в стране Ассоциации скорой медицинской помощи, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения и социального развития РК.

Основная цель ее деятельности – содействие дальнейшему развитию современной службы скорой медицинской помощи и санитарной авиации в Казахстане.

"Деятельность ассоциации будет направлена на интеграцию и развитие приоритетных направлений этой службы в республике, оптимизацию нормативной правовой базы в области оказания скорой и неотложной медицинской помощи и выработку рекомендаций по улучшению качества. В рамках своей деятельности общественное объединение планирует объединить усилия в системе медицинского образования и повышения профессиональной квалификации специалистов в области оказания скорой медицинской помощи, во внедрении инновационных методов лечения, проведении совместных курсов повышения квалификации, обучающих конференций и мастер-классов, учреждении в рамках ассоциации наград в данной области", – пояснили в Минздраве.

Новая НПО призвана способствовать развитию сотрудничества с международными и национальными научно-практическими ассоциациями, международными организациями.

В будущем ассоциация планирует расширять свою деятельность за пределами республики и активно обмениваться опытом с коллегами из ближнего и дальнего зарубежья.

"Развитие такой объединенной службы позволит повысить уровень качества медицинской помощи в республике, а также успешно решать проблемные вопросы системы службы скорой медицинской помощи", – указывается в пресс-релизе.

В рамках первого заседания ассоциации был проведен семинар по проблемам ДТП для водителей санитарного транспорта с участием управления административной полиции ДВД Астаны.

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