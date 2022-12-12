Премию начислят досрочно

До 16 декабря сотрудники компании «АрселорМиттал Темиртау» получат вознаграждение по итогам производственной деятельности за год. Горняки и металлурги по привычке называют его 13-й зарплатой. К соглашению об этой выплате 8 декабря пришли члены комиссии по решению шахтерских проблем, в которую входят местные власти, работодатель, а также профсоюзы «Қорғау» и «Жақтау».

Надо сказать, что 13-я зарплата предусмотрена коллективным договором. В нем говорится, что она выплачивается в марте-апреле при наличии прибыли у работодателя и выполнении годового бизнес-плана по добыче угля. Но на этот раз ее начислят досрочно.

Также на заседании согласительной комиссии принято решение с 1 января 2023 года проиндексировать зарплаты работников АО «АрселорМиттал Темиртау» на размер инфляции. Сохранится ежемесячная доплата в 25 тыс. тенге. Ее переведут в бонус безопас­ности и будут выплачивать при выполнении индикаторов, разработанных совместно с профсоюзами.

– Это решение давалось нам непросто, – отметил председатель профсоюза угольщиков «Қорғау» Евгений Буслаев. – Согласительная комиссия продолжает работу. У нас есть еще ряд нерешенных вопросов, которые касаются набора персонала на предприятия угольного департамента, обновления оборудования и перспектив развития шахт.