Премию «Үркер» вручат достойным

В четверг будут подведены итоги конкурса среди журналистов на премию «Үркер». Это уже второй конкурс, первый состоялся в 2017 году. Об опыте прошлогоднего творческого состязания, строгом жюри и новых номинациях «Казахстанской правде» рассказал председатель правления АО «Казконтент» Евгений Кочетов.

– Евгений Дмитриевич, расскажите, как начинался «Үркер», какие цели ставили организаторы конкурса?

– Когда появилась премия «Тұмар» в сфере тележурналис­тики – своеобразный казахстанский «Тэффи», – возникла идея создать такую национальную награду, которая охватывала бы 3 отрасли журналистики – радио, печатные СМИ и Интернет.

Между этими тремя отраслями существует своеобразная «связь поколений». Сначала была газета, потом появилось радио, и теперь – Интернет. Открою небольшой секрет: эта преемственность поколений будет «красной линией» проходить сквозь всю церемонию награждения победителей, которую мы приурочили ко Дню работников связи и информации и 105-летию газеты «Қазақ».

– Как изменился «Үркер» с учетом конкурса, проведенного в прошлом году? Что нового в программе, в работе жюри, требованиях к участникам?

– Если говорить о прошлогодней премии, то активность тогда была очень высокой – мы получили почти 800 заявок. В нынешнем году немного изменили правила. Раньше подать журналистский материал мог сам автор или редакция. Но есть множество талантливых журналистов, которые, например, из скромности не считали возможным вынести свои работы на суд жюри. И так получилось, что яркие, сильные материалы остались «за кадром».

Поэтому в нынешнем году заявку мог подать любой гражданин, которому понравился тот или иной журналистский материал. Это делает премию по-нас­тоящему народной, ведь наши читатели – первые потребители контента и первое жюри, оценивающее работу журналистов.

Некоторые номинации пришлось убрать, они были очень субъективны, например, «Прорыв года». Но зато добавили «Лучшее интернет-СМИ». И, думаю, там будет нешуточная конкуренция.

Также упущением прошлого года можно назвать то, что мы не отметили значение социальных сетей, а ведь сейчас уже активно используется термин «граж­данская журналистика». Мы будем вручать «Үркер» в номинации «Лучший вайн» – оценивать видео­ролики длительностью не более 2 минут, размещенные в социальных сетях в период с 1 января по 31 декабря 2017 года.

– Какие темы материалов приветствуются на конкурсе и кто будет оценивать работу журналистов?

– Если говорить о тематике, то мы конкурсантов никак не ограничиваем. Например, если речь идет о номинации «Лучший репортаж», можно писать о чем угодно, главное, чтобы этот материал датировался 2017 годом. Это может быть проблемный материал из региона или репортаж с какого-нибудь праздника или поездки в другую страну.

Многие номинации универсальны. Так, лучший познавательный материал может быть напечатан как в газете, так и на интернет-сайте, может выйти на радио. Главное здесь – качество, профессионализм, интересная тема и подача.

В составе жюри – такие известные личности, как депутат Мажилиса Дархан Мынбай, руководитель Телерадиокомплекса Президента Ерлан Бекхожин, директор института по изучению проблем журналистики ЕНУ им. Л. Гумилева доктор филологических наук, профессор Намазалы Омашев.

Также в этом ряду – известные казахстанцам своей активностью в социальных сетях председатель комитета информационно-коммуникационных технологий, образования и инноваций НПП «Атамекен» Мурат Абенов, директор Центра прикладных исследований «TALAP» Рахим Ошакбаев, президент Союза КВН Казахстана Есен Елеукен. При этом редакторов крупных казахстанских газет и руководителей радиостанций мы не стали привлекать в жюри из-за фактора личной заинтересованности.

И даже представители жюри, которые известны блогами в соцсетях, исключаются при рассмотрении заявок в номинации «Лучший вайн». Также для максимально объективного судейства состав жюри будет частично обновляться каждый год.

Мы хотим добиться того, чтобы премия «Үркер» была национальной не только по названию, но и по содержанию. Чтобы она стала одной из самых престижных в области журналистики.