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​Премию технарям
Татьяна Евсеева

В ходе заседания Государственный секретарь подчеркнула: Президент Казахстана в программной статье «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания» отметил важность открытости и восприимчивости к лучшим достижениям. Она также заметила, что ученые, новаторы производства, представители научно-технической интеллигенции вносят значительный вклад в развитие экономики страны, укрепление интеллектуального потенциала нации.

– Мир стремительно меняется. Высокие технологии, новейшие научные открытия, передовые нау­коемкие производства – все это подталкивает страны поспевать за изменениями, инвестировать в инновационные проекты, быть конкурентоспособными. Поэтому государства, которые постоянно вкладывают средства в развитие науки и техники, непременно находятся в глобальном инновационном тренде, обеспечивая благосостояние своих народов, – сказала Гульшара Абдыкаликова.

Она также подчеркнула, что Государственная премия РК в облас­ти науки и техники им. аль-Фараби – это высшее признание заслуг деятелей науки и техники перед обществом и государством, она присуждается один раз в два года. Размер одного денежного вознаграждения лауреата госпремии в 2017 году составляет 18 600 000 тенге. Всего на соискание премии поступило 24 работы, после отбора второй этап прошли 11 из них.

По итогам заседания комиссия определила перечень работ, которые будут рекомендованы Главе государства для присуж­дения Государственной премии Республики Казахстан в области науки и техники им. аль-Фараби 2017 года. Присуждается премия Президентом Казахстана к Дню Независимости.

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