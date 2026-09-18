Преображается карагандинский зоопарк

На тропинке, ведущей к вольерам косолапых, посетителям улыбается медведь, похожий на персонажа из мультфильма. А недалеко от клеток хищников притаился каменный тигр. Все эти статуи сделаны на радость малышам и их родителям.

Надо сказать, что зоопарк позиционирует себя как место для семейного досуга. Каждые выходные здесь устраивают познавательные активности. К примеру, в конце августа весело отметили день рождения бегемота Юджина. Ему исполнилось 26 лет. Кульминацией праздника стало кормление трехтонного именинника его любимыми овощами и фруктами. Юджин – взрослый самец. На воле бегемоты живут до 40 лет, а в зоопарках при хорошем уходе – до 50.

Юджин поселился в карагандинском зверинце 22 года назад. Его переселили сюда из частной коллекции столичного бизнесмена. У бегемота была спутница – самка по кличке Кайнаркоз, привезенная из Израиля. Но 13 лет назад она умерла от порока сердца, и с тех пор Юджин живет один. Бегемот – главный любимец сотрудников зоопарка. У него есть характер, под который киперам – людям, ухаживающим за животным, – приходится подстраиваться.

– Наш Юджин чувствует негатив и не любит, когда кто-то рядом с ним ругается, – рассказывает директор карагандинского зоопарка Гульнара Адамбекова. – Если он почувствует от человека перегар, то откажется от пищи из его рук. Женщины-киперы Юджину нравятся больше, чем мужчины. Особенно он любит нашу сотрудницу Алию­шу. Бегемот с ней разговаривает и даже поет. Алия говорит ему: «Ты мой хороший! Ты мой золотой!», а он в ответ довольно урчит и фыркает.

Бегемот живет в бассейне, состоящем из двух частей. В одну его переводят на то время, пока идет чистка второй. Это происходит три раза в неделю. На обслуживание Юджина уходит много воды, поэтому сотрудники зоопарка озаботились ее экономией. Этой осенью в Караганду приедет российский специалист, который занимается монтажом систем фильтрации воды. Он изучит условия обитания бегемота и даст свои рекомендации. Возможно, в бюджете Караганды найдутся деньги на покупку и установку фильтров в бассейне Юджина.

Ежегодно в зоопарке становится все больше обитателей. К примеру, в 2024-м новый дом здесь обрели камерунские козы, альпаки, мартышки Бразза и гималайская медведица по кличке Ясури. В прошлом году сюда привезли канадских бизонов, а в этом – полосатых гиен, гиеновидных собак и пару полярных волков. Последних в начале сентября доставили из алматинского зоопарка, где им дали клички Ерла и Гуля.

– Первое время полярные волки были в стрессе, почти ничего не ели, но сейчас они привыкают к новым вольерам, – говорит руководитель зоопарка. – Карагандинский климат им подходит. Знаете, я мечтаю создать у нас арктическую зону, в которой будут белые совы, белые волки, песцы и белый медведь. Такая зона стала бы уникальным украшением нашего зоопарка.

Питомцев становится больше и благодаря появлению на свет детенышей. В нынешнем году здесь родились альпака, обезьянка-мангобей, верблюжата, козы, жеребята, сине-желтый ара и тигрята. Беби-бум произошел благодаря расширению вольеров и улучшению условий содержания животных. Малыши вызывают умиление у посетителей зоопарка, отчего те дольше задерживаются возле клеток.

Сейчас внимание людей приковано к вольеру, в котором живут амурские тигрята Муфаса и Киара. Они родились нынешней весной. Малыши часто играют с мамой Мией, а в погожие деньки любят полежать на спине, подставив животики солнцу. Такая поза свидетельствует о том, что тигрятам комфортно и они чувствуют себя в безопасности.

Представители семейства кошачьих пользуются особой популярностью у гостей зоопарка. Видимо, люди ассоциируют их со своими домашними питомцами. Сейчас, кроме тигров, в зоопарке живут пума, ягуар, сервал и африканские львы. Самый известный из этих хищников – лев по кличке Симба. Его шесть лет назад привезли сюда из Павлодарской области, где по решению суда изъяли у местного жителя, который держал хищника в своем доме. Хозяин уверял, что спас львенка из российского контактного зоопарка.

– Симба вырос, обзавелся шикарной гривой и чувствует себя прекрасно, – отмечает Гульнара Адамбекова. – У него есть самочка, но мы их не сводим, потому что приплод нам не нужен. В зоопарках достаточно этих животных. Отмечу, что сейчас мы обустраиваем вольеры наших питомцев: дополняем их камнями, деревьями и другими предметами, чтобы приблизить их вид к естественной среде обитания.

Популярность карагандинского зоопарка растет. Кроме жителей региона сюда приезжают гости из Астаны, Кокшетау, Щучинска, Жезказгана. Люди оставляют позитивные комментарии на Instagram-странице @ krgzoo и благодарят работников зоопарка. Ведь они заботятся о братьях наших меньших и показывают всем пример ответственного отношения к ним.