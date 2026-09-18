Преображается карагандинский зоопарк

Природа
Елена Ульянкина
собственный корреспондент по Карагандинской области

Карагандинский зоопарк с каждый годом становится все ухоженнее, а его мохнатое и пернатое население – разнообразнее. Здесь обновили главный вход, украсив его стилизованными пальмами, на которых висят фигурки озорных обезьянок. Внутреннее пространство декорировали статуями животных и птиц. К примеру, недалеко от входа стоят фигуры архара и снежного барса, которые смотрят на людей с сооруженной для них скалы.

фото автора

На тропинке, ведущей к вольерам косолапых, посетителям улыбается медведь, похожий на персонажа из мультфильма. А недалеко от клеток хищников притаился каменный тигр. Все эти статуи сделаны на радость малышам и их родителям.

Надо сказать, что зоопарк позиционирует себя как место для семейного досуга. Каждые выходные здесь устраивают познавательные активности. К примеру, в конце августа весело отметили день рождения бегемота Юджина. Ему исполнилось 26 лет. Кульминацией праздника стало кормление трехтонного именинника его любимыми овощами и фруктами. Юджин – взрослый самец. На воле бегемоты живут до 40 лет, а в зоопарках при хорошем уходе – до 50.

Юджин поселился в карагандинском зверинце 22 года назад. Его переселили сюда из частной коллекции столичного бизнесмена. У бегемота была спутница – самка по кличке Кайнаркоз, привезенная из Израиля. Но 13 лет назад она умерла от порока сердца, и с тех пор Юджин живет один. Бегемот – главный любимец сотрудников зоопарка. У него есть характер, под который киперам – людям, ухаживающим за животным, – приходится подстраиваться.

– Наш Юджин чувствует негатив и не любит, когда кто-то рядом с ним ругается, – рассказывает директор карагандинского зоопарка Гульнара Адамбекова. – Если он почувствует от человека перегар, то откажется от пищи из его рук. Женщины-киперы Юджину нравятся больше, чем мужчины. Особенно он любит нашу сотрудницу Алию­шу. Бегемот с ней разговаривает и даже поет. Алия говорит ему: «Ты мой хороший! Ты мой золотой!», а он в ответ довольно урчит и фыркает.

Бегемот живет в бассейне, состоящем из двух частей. В одну его переводят на то время, пока идет чистка второй. Это происходит три раза в неделю. На обслуживание Юджина уходит много воды, поэтому сотрудники зоопарка озаботились ее экономией. Этой осенью в Караганду приедет российский специалист, который занимается монтажом систем фильтрации воды. Он изучит условия обитания бегемота и даст свои рекомендации. Возможно, в бюджете Караганды найдутся деньги на покупку и установку фильтров в бассейне Юджина.

Ежегодно в зоопарке становится все больше обитателей. К примеру, в 2024-м новый дом здесь обрели камерунские козы, альпаки, мартышки Бразза и гималайская медведица по кличке Ясури. В прошлом году сюда привезли канадских бизонов, а в этом – полосатых гиен, гиеновидных собак и пару полярных волков. Последних в начале сентября доставили из алматинского зоопарка, где им дали клички Ерла и Гуля.

– Первое время полярные волки были в стрессе, почти ничего не ели, но сейчас они привыкают к новым вольерам, – говорит руководитель зоопарка. – Карагандинский климат им подходит. Знаете, я мечтаю создать у нас арктическую зону, в которой будут белые совы, белые волки, песцы и белый медведь. Такая зона стала бы уникальным украшением нашего зоопарка.

Питомцев становится больше и благодаря появлению на свет детенышей. В нынешнем году здесь родились альпака, обезьянка-мангобей, верблюжата, козы, жеребята, сине-желтый ара и тигрята. Беби-бум произошел благодаря расширению вольеров и улучшению условий содержания животных. Малыши вызывают умиление у посетителей зоопарка, отчего те дольше задерживаются возле клеток.

Сейчас внимание людей приковано к вольеру, в котором живут амурские тигрята Муфаса и Киара. Они родились нынешней весной. Малыши часто играют с мамой Мией, а в погожие деньки любят полежать на спине, подставив животики солнцу. Такая поза свидетельствует о том, что тигрятам комфортно и они чувствуют себя в безопасности.

Представители семейства кошачьих пользуются особой популярностью у гостей зоопарка. Видимо, люди ассоциируют их со своими домашними питомцами. Сейчас, кроме тигров, в зоопарке живут пума, ягуар, сервал и африканские львы. Самый известный из этих хищников – лев по кличке Симба. Его шесть лет назад привезли сюда из Павлодарской области, где по решению суда изъяли у местного жителя, который держал хищника в своем доме. Хозяин уверял, что спас львенка из российского контактного зоопарка.

– Симба вырос, обзавелся шикарной гривой и чувствует себя прекрасно, – отмечает Гульнара Адамбекова. – У него есть самочка, но мы их не сводим, потому что приплод нам не нужен. В зоопарках достаточно этих животных. Отмечу, что сейчас мы обустраиваем вольеры наших питомцев: дополняем их камнями, деревьями и другими предметами, чтобы приблизить их вид к естественной среде обитания.

Популярность карагандинского зоопарка растет. Кроме жителей региона сюда приезжают гости из Астаны, Кокшетау, Щучинска, Жезказгана. Люди оставляют позитивные комментарии на Instagram-странице @ krgzoo и благодарят работников зоопарка. Ведь они заботятся о братьях наших меньших и показывают всем пример ответственного отношения к ним.

#Караганда #зоопарк #природа #животные

Популярное

Все
Агропереработка: от количественного роста к качественным изменениям
Обеспечить своевременную перевозку зерна
Культурные связи укрепляют сотрудничество
Переговоры по строительству Камбаратинской ГЭС-1
Второму хлебу – первоочередное внимание
Рыжее лекарство от хандры
Текели открывает новые маршруты
Горы как капитал: финансовый и экологический
Духовное богатство народа
Обыск по уголовному делу провели на строящемся объекте Wildberries
Самый длинный погружной тоннель в мире строят в Дании
МВД усиливает контроль за нарушениями тишины и порядка
Более 17 тонн нелегальной рыбной продукции изъяли в Атырау
Пройден экватор, близится финиш
Школьники знакомятся со страной
Казахстан стал одной из немногих стран в мире, узаконивших волонтерство в Конституции – Токаев
Аварий в регионе стало на 35% меньше
От экологической акции к общественной норме: Токаев обозначил новый этап «Таза Қазақстан»
Тупик или точка развития?..
Неотъемлемая часть национального характера
В Казахстане формируется новая модель подготовки кадров
Сотрудники аппарата правительства приняли участие в посадке деревьев
Шахматная олимпиада в Самарканде
Комплексная перезагрузка инвестиционной политики
В Казахстане переназначены главы КС, ЦИК и ВАП
Один человек погиб и трое в реанимации после массового ДТП на въезде в Павлодар
Первые результаты Азиады-2026
Идеи нового поколения
Развивать диалог и сотрудничество
Свыше 16 тыс нарушений выявили в Казахстане в рамках акции «Внимание — дети!»
Аида Балаева: Новый политический цикл должен стать временем качества
Девятиэтажка пойдет под снос
Северный циклон несет дожди на большую часть Казахстана
Уборка раньше срока
Бахытжан Атабаева: путь к макияжу через мечту, испытания и упорство
250 тысяч зрителей и новая система безопасности: как в Караганде прошел масштабный концерт
В Отраре археологи обнаружили древнейшую мечеть эпохи Золотой Орды
Результат важнее процесса
Ученые вывели новый отечественный сорт картофеля
Строительство крупного водохранилища завершают в Туркестанской области
Дорога больших возможностей
Президент Казахстана предложил создать партнерство «БРИКС плюс» в сфере ИИ
Волокита с кражей ЭЦП продолжается
Родственников уведомят автоматически: новая услуга появилась на eGov
Первые призывники из Астаны отправились служить на границу
Шесть крупных инвестпроектов запустят в Алматинской области
ВИК-2026: по итогам второго дня сборная Казахстана завоевала 10 медалей
Zijin RG Gold представила проект расширения производственных мощностей на месторождении Райгородок
Три лесных пожара зарегистрировали в Казахстане за сутки

Читайте также

Новый вид орхидеи обнаружили в Индии
Самая засушливая пустыня в мире стала цветущей
В лазурных объятиях озера Тяньчи: чем удивляют природные до…
Барсука заметили в естественной среде обитания в области Же…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]