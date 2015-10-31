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​Преображается облик района

Уак МАНБЕТЕЕВ, Алматы

По замыслу разработчиков – представителей ОФ Museum of Modern Art – цель проекта заключается в развитии потенциала города как международного центра туризма. Строительство объекта планируется на территории в 2,17 га. Земельный участок передается в аренду без права выкупа и не меняет своего целевого назначения. В числе обязательных условий к организаторам проекта – предусмотреть на территории музейного комплекса школу-студию современного искусства.

Аким мегаполиса отметил значимость проекта в рамках реализации поручения Главы государства Нурсултана Назарбаева по укреплению и развитию статуса Алматы в качестве научно-образовательного, культурного центра. «Очень важно для нашего города, который мы хотим сделать современным и соответствующим международным стандартам, создать условия для досуга горожан. Мы должны возродить духовную жизнь нашего города», – подчеркнул Бауыржан Байбек.

По словам бизнесмена Сержана Жумашова, ОФ Museum of Modern Art создан группой меценатов. Это некоммерческая организация, основной деятельностью которой является создание социального проекта музея международного уровня. Разработать проект пригласили архитектора Карлоса Ферратера (руководитель и основатель архитектурного бюро OAB, Испания), известного своим подходом к проектированию и применению техники эффективных геометрических форм. Архитектурное бюро OAB имеет большой опыт в разработке проектов музеев и культурных центров. В их числе – Музей науки в Гранаде (Испания), Музей Тер в Манльеу (Испания), музей «Слияние» в Лионе (Франция), Конференц-центр в Кастельоне (Испания). В 1996 году бюро OAB получило престижную премию V Bonaplata Prizes от Ассоциации музеев науки, техники и археологии Каталонии за вклад в развитие музеев.

Наряду с этим Градсовет одобрил проект строительства жилого комплекса JubileeLand в Медеуском районе. Он разработан RSP Architects Planners Engineers (Pte) Ltd, Сингапур и ТОО «ПА «KAZGOR» по заказу компании «Кумполан Казахстан».

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