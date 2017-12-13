​Преображается облик Семея

Сотрудничество с Европейским банком реконструкции и развития должно в ближайшие годы буквально преобразить Семей, значительно улучшив его инфраструктуру. Общая сумма инвестиций составляет 17,3 млрд тенге. В частности, они позволят заменить 28,1 км водопроводных и 5,2 км канализационных сетей, а также 25,7 км тепловых сетей. Также будет модернизировано городское освещение – свыше 7 тыс. уличных фонарей заменят на современные – энергосбе­регающие.

Главная же позитивная и долгожданная новость для горожан такова – отныне снабжение горячей водой не будет заканчиваться вместе с отопительным сезоном. Как рассказал аким Семея Ермак Салимов, лето 2018 года без горячей воды проведут только 9% горожан – абоненты, получающие теплоуслуги от котельной РК-3, которая закроется на реконструкцию.

Остальные будут получать горячую воду и зимой, и летом. Это стало возможным благодаря инженерно-техническим мероприятиям, проведенным на всех теплоисточниках Семея. На левом берегу это ТЭЦ-1 и РК-1, а на правом – ряд котельных, которые в рамках программы «Нұрлы жол» были технически­ модернизированы и теперь готовы к постоянному водоснабжению. Запущенные более мощные турбины ТЭЦ-1 и РК-1 способны обеспечить ГКП «Теплокоммун­энерго» собственной электро­энергией.

В городе идет активная подготовительная работа, предшествующая выдаче участков под индивидуальное жилищное строительство. По информации акимата, очередь за 10 сотками составляет 24 133 человека. Для реализации программы определены 10 микрорайонов, и на первом этапе реализации программы «Нұрлы жер» власть готовит под застройку 3 из них – это Ушактар, Комсомольский поселок и Аксай.

Причем освоение Аксая нач­нется уже в апреле 2018 года. Сейчас сюда подведена электро­энергия, готов проект по подключению водоснабжения, на что выделяется 1 млрд тенге. Люди знакомятся с проектами домов, скоро будет формироваться пул тех, кто готов приступить к строи­тельству.

Что касается внешнего вида города, то его уже 3 десятилетия портит остов стадиона «Динамо» – долгострой в самом центре города, причем рядом со зданием бывшего зооветеринарного института, подпорченного пожаром. Похоже, дело сдвинулось с мертвой точки, и аким Ермак Салимов назвал это настоящей победой – разорван договор с бездействовавшим владельцем участка, которому акимат ранее передавал его в доверительное управление. Нашелся новый хозяин, который готов взяться за оба соседствующих проблемных объекта и в течение полутора лет превратить их в детский развлекательный центр. Так как здание бывшего зооветинститута является памятником истории и архитектуры, его внешний вид будет полностью сохранен.

Аким рассказал также о начале проекта «Мой двор», на что в бюджете заложено 660 млн тенге. Всего в городе 600 дворов, сметы составлены первоначально на 120, а первыми преобразятся 50. Выбираться дворы будут по определенному алгоритму, поэто­му сначала в проект войдут те, что прилегают к центральным или капитально отремонтированным улицам.

Кроме того, у домов вокруг двора должны быть органы управления, отсутствовать долги по коммунальным услугам. Проект предполагает ремонт осве­щения, внутридомовых дорог и тротуаров, посадку деревьев, возведение детских площадок, строительство парковок.

Преображаются и «воздушные ворота» Семея – полным ходом идет реконструкция взлетно-посадочной полосы, рулежной дорожки, аэровокзала. Проект рассчитан на 2016–2018 годы и стоит более 10 млрд тенге. Основные работы по демонтажу, заливке полосы завершены, специальная лаборатория проверяет каждый этап работы.

Вместе с казахстанскими спе­циалистами над проектом работают их зарубежные коллеги. В самом здании аэропорта модернизируются международная зона, зона внутренних перевозок, багажное отделение. Уже известно, что есть договореннос­ти по вводу новых воздушных линий, среди них Семей – Санкт-Петербург, Семей – Новосибирск, Семей – Петропавловск, Алматы – Семей – Омск.