​Преображается облик Семея

Свежий выпуск
639
Айгуль Биданова, Семей

Сотрудничество с Европейским банком реконструкции и развития должно в ближайшие годы буквально преобразить Семей, значительно улучшив его инфраструктуру. Общая сумма инвестиций составляет 17,3 млрд тенге. В частности, они позволят заменить 28,1 км водопроводных и 5,2 км канализационных сетей, а также 25,7 км тепловых сетей. Также будет модернизировано городское освещение – свыше 7 тыс. уличных фонарей заменят на современные – энергосбе­регающие.

Главная же позитивная и долгожданная новость для горожан такова – отныне снабжение горячей водой не будет заканчиваться вместе с отопительным сезоном. Как рассказал аким Семея Ермак Салимов, лето 2018 года без горячей воды проведут только 9% горожан – абоненты, получающие теплоуслуги от котельной РК-3, которая закроется на реконструкцию.

Остальные будут получать горячую воду и зимой, и летом. Это стало возможным благодаря инженерно-техническим мероприятиям, проведенным на всех теплоисточниках Семея. На левом берегу это ТЭЦ-1 и РК-1, а на правом – ряд котельных, которые в рамках программы «Нұрлы жол» были технически­ модернизированы и теперь готовы к постоянному водоснабжению. Запущенные более мощные турбины ТЭЦ-1 и РК-1 способны обеспечить ГКП «Теплокоммун­энерго» собственной электро­энергией.

В городе идет активная подготовительная работа, предшествующая выдаче участков под индивидуальное жилищное строительство. По информации акимата, очередь за 10 сотками составляет 24 133 человека. Для реализации программы определены 10 микрорайонов, и на первом этапе реализации программы «Нұрлы жер» власть готовит под застройку 3 из них – это Ушактар, Комсомольский поселок и Аксай.

Причем освоение Аксая нач­нется уже в апреле 2018 года. Сейчас сюда подведена электро­энергия, готов проект по подключению водоснабжения, на что выделяется 1 млрд тенге. Люди знакомятся с проектами домов, скоро будет формироваться пул тех, кто готов приступить к строи­тельству.

Что касается внешнего вида города, то его уже 3 десятилетия портит остов стадиона «Динамо» – долгострой в самом центре города, причем рядом со зданием бывшего зооветеринарного института, подпорченного пожаром. Похоже, дело сдвинулось с мертвой точки, и аким Ермак Салимов назвал это настоящей победой – разорван договор с бездействовавшим владельцем участка, которому акимат ранее передавал его в доверительное управление. Нашелся новый хозяин, который готов взяться за оба соседствующих проблемных объекта и в течение полутора лет превратить их в детский развлекательный центр. Так как здание бывшего зооветинститута является памятником истории и архитектуры, его внешний вид будет полностью сохранен.

Аким рассказал также о начале проекта «Мой двор», на что в бюджете заложено 660 млн тенге. Всего в городе 600 дворов, сметы составлены первоначально на 120, а первыми преобразятся 50. Выбираться дворы будут по определенному алгоритму, поэто­му сначала в проект войдут те, что прилегают к центральным или капитально отремонтированным улицам.

Кроме того, у домов вокруг двора должны быть органы управления, отсутствовать долги по коммунальным услугам. Проект предполагает ремонт осве­щения, внутридомовых дорог и тротуаров, посадку деревьев, возведение детских площадок, строительство парковок.

Преображаются и «воздушные ворота» Семея – полным ходом идет реконструкция взлетно-посадочной полосы, рулежной дорожки, аэровокзала. Проект рассчитан на 2016–2018 годы и стоит более 10 млрд тенге. Основные работы по демонтажу, заливке полосы завершены, специальная лаборатория проверяет каждый этап работы.

Вместе с казахстанскими спе­циалистами над проектом работают их зарубежные коллеги. В самом здании аэропорта модернизируются международная зона, зона внутренних перевозок, багажное отделение. Уже известно, что есть договореннос­ти по вводу новых воздушных линий, среди них Семей – Санкт-Петербург, Семей – Новосибирск, Семей – Петропавловск, Алматы – Семей – Омск.

Популярное

Все
Двое детей из Казахстана погибли в результате схода селевых потоков в Кыргызстане
Генсек ООН посетит Казахстан
Полиция Астаны перешла на усиленный вариант несения службы
Токаев переговорил по телефону с Путиным
Девушка задушила ребенка и выпрыгнула из колеса обозрения в Алматы
Пожар в высотке близ «Хан Шатыр»: названа предварительная причина возгорания
Аким Астаны встретился с жильцами горевшей высотки
Президент поздравил сотрудников полиции с профессиональным праздником
Токаев: «Госслужащим отводится ключевая роль в построении Справедливого Казахстана»
Аlma mater казахстанской спецслужбы отмечает 50-летие
Олимпиада: Казахстан будет представлен в спортивном скалолазании
Лучники Казахстана одержали историческую победу на Кубке мира
Почти половина регионов Казахстана отнесена к демографически стареющим территориям
Остров Капри: запрет туризма из-за нехватки питьевой воды
Тенге упал к доллару до минимума с осени 2023 года
Доходы домохозяйств от животноводства за год снизились на 26% в РК
Бибисара Асаубаева первенствовала на Swiss Queens Wednesday
Свыше 25 тыс. казахстанцев прошли плановую вакцинацию против клещевого энцефалита
Семья из Флориды подала иск к НАСА за пробитую обломком крышу дома
Польша рассматривает возможность закрытия всех погранпереходов на границе с Белоруссией
Путинцева выиграла турнир в Бирмингеме
Три человека спасены на реке Иртыш
Спасатели спустили травмированного мужчину с горы
Консолидация и развитие
Триумф и трагедия казахских баев
В Алматинской области продолжается снос незаконно построенных сооружений
Костанайские археологи бьют тревогу
3,4 тыс. нарушителей границы задержаны за месяц в Казахстане
Эдуард Ким выиграл этап Кубка мира по артистичному плаванию
Бизнесмены останутся без лимитов на вылов рыбы?
30 килограммов конфет раздали в Астане ко Дню защиты детей
Сезон атлантических ураганов в 2024 г. может стать самым активным в истории наблюдений
Казахстанские десантники удостоены нагрудного знака «Доблесть и мастерство» в Белоруссии
Доходы стоматологов в Казахстане побили рекорд
Акцию с воодушевлением поддержали жители Жамбылской области
Значительного повышения тарифов опасаются жители Северного Казахстана
Фанаты Димаша изучают казахский язык
Новый этап развития системы здравоохранения страны
Личность и наследие Шынгыз-хана остаются в центре внимания ученых
Преодоление. Пять лет созидания
Семья Кривошеевых – Клеустер вернулась из Германии в Казахстан
Студенты Satbayev University стали победителями республиканского конкурса
Из почти 40 фонтанов в Атырау работает только один

Читайте также

Bonjour, Париж!
Браконьеры выплатят штрафы на сумму более 33 млн тенге
Дорогу для бизнеса открывает туризм
Места для купания вызвали опасения у спасателей Северо-Каза…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]