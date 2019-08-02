Преобразит так, что и мама не узнает

Герои, злодеи, красавицы…

А еще он во всех тонкостях освоил одну из самых волшебных сценических профессий. Его мас­терство гримера восхищает не только зрителей театра Astana Musical, но в еще большей степени актеров, внешность которых он может изменить до неузнаваемости.

Легкий взмах кисточки – и заулы­бались глаза. Перед сеточкой морщин, седыми усами и бородой не устоять лихой юности исполнителя. Талант гримера превратит озорную девчонку в злобную старуху, артист в расцвете сил преобразится в дряхлого старца или восторженного студента. Принц станет нищим, бравый герой – болезненным хлюпиком.

В профессии гримера сошлось несколько специализаций. Он и визажист, чей макияж украшает лицо, и парикмахер, укладывающий волосы в чудесные причес­ки. И конечно, постижер. Проще говоря, спец по изготовлению бород, усов, париков, шиньонов, ресниц. А главное, он художник, чье мастерство и вкус определяют общий результат.

Это ремесло древнее и загадочное. Рукам этих кудесников принадлежали таинственные маски в трагедиях и комедиях времен античности, в итальянских комедиях дель арте. Они выводили орнаменты на лицах шаманов и колдунов. Немало информации зрителю несет и грим японского театра кабуки.

Чуть больше века назад Лев Бакст сравнил лицо человека с полотном, на котором можно нарисовать все что угодно. У него получались живописные картины, а перед выходом на сцену художник сам тонировал танцовщикам крутые подъемы стоп и румянил пятки.

Айдос своим товарищам по сцене пятки не румянит, но тоже творит чудеса. Его мастерская в ЦКЗ «Казахстан» напоминает особую фантастическую планету, где на полках вполне себе мирно уживаются герои, монст­ры, страшные и добрые маски. Оставаясь человеком творческой команды, которая создает новое сценическое произведение, он чаще творит на своей территории, где в каждого входящего вглядываются безглазые болванки с париками, где раздолье для всевозможных заготовок. Здесь пространство с особым запахом клея и красок. И этот тонкий аромат не перепутать ни с каким парфюмом.

Как рассказывает Айдос, грим бывает живописным и пластичес­ким. Его еще называют объемным, когда на кожу наклеиваются какие-либо эластичные накладки. Не проблема изобразить резаные шрамы и сломанные носы, увечья и ранения. И такова эта профессия, что в каждом образе неизменно ощущается печать авторского вкуса гримера.

…И немного психолог

– К каждому актеру нужен индивидуальный подход, – считает Айдос. – У нас есть спектакли, где одну роль играют разные ребята. Вроде бы силуэт образа един, но в каждом лице – свои тонкости. И то, что придумано, на одном, на другом «рисуется» по-новому. Так что в гримере главное – творческое начало, но и без ремесла невозможно в этой профессии. Наработки бесконечны, дна нет, как и в любом креативном деле. Все время появляется что-то необыч­ное. Приходится сравнивать методы, осваивать современные материа­лы. Застаиваться никак нельзя.

– В моей работе нет рутины, – уверен Айдос, – это тонкое искусство. Каждый образ – приключение, постижение отдаленной эпохи. А для этого необходимо особое мироощущение, нужны точные краски. Ты и в фантазиях рисуешь, и на лицах…

Образы бывают разные – сложные и курьезные. А самые непрос­тые – фантазийные. С историчес­кими легче. Когда прикасаешься к определенной эпохе, изучаешь ее особенности, появляется конкретика. Отдельная головная боль – прически и парики, да и с бровями немало хлопот.

С началом спектакля для гримера суета не завершается. Начинается процесс волнительный и ответственный. Ты должен быть рядом с актерами. Где-то надо промокнуть лицо, чтобы не «потекли» глаза. Вовремя припудрить заблестевший лоб, поправить усы, локоны, парики. И делать это нужно быстро и ловко.

Есть еще такие волшебные превращения, как быстрые переодевания, когда актер буквально на две минуты выбегает за кулисы, чтобы поменять прическу и грим, надеть шляпку. Считанные секунды, и образ преображается.

И Айдосу такая будоражащая атмосфера только в радость. Нравится ему и то, что гримеру надо быть еще немного психологом. Он общается с актерами перед выходом на сцену, присутствует в момент перевоплощения. Видит, как происходит переход границы от реальной жизни к загадочному миру пленительной игры.

Обаятельный, приветливый, улыбчивый, он умеет слушать, слышать и понимать собеседника, что неизменно вызывает доверие к нему. Непростые актерские проблемы он принимает близко к сердцу. А здесь без врожденной деликатности и дара чувствовать человека не обойтись. Давно замечено, что гримеры – люди душевные, легкие в общении. Они менее кап­ризны и не раздражительны. И все это в полной мере относится к молодому художнику, за которого проголосовали несколько тысяч казахстанцев, видя в нем одного из лучших представителей нашей страны.

– Отношения в коллективе у нас почти семейные, – рассказывает Айдос. – Артисты, конечно, беспокоятся перед выходом на сцену. Стараюсь их поддержать вниманием, шуткой. Слушаю, а сам быстро, легко и непринуж­денно делаю свое дело, чтобы вселить в них уверенность. Всегда стараюсь быть собранным и не отвлекаться на личные проблемы, а главное – никого не грузить.

Атмосферу на сцене создают не только люди, но и вещи. Именно об этом подумалось, когда я побывала у Айдоса в мастерской, которая достойна того, чтобы в ней проводить отдельную экс­курсию. Знаете, что меня поразило больше всего? Две параллельные действительности. Будучи зрителем, ты неотрывно следишь за тем, что творится на сцене, и даже не подозреваешь, какая жизнь скрыта от твоих глаз. Для многих это тайна за семью печатями.

Магия театра разве не в этом? Стать ее частью – разве не

счастье? Потому-то и считает Айдос каждый свой день счастливым, хотя и не стремится по этому поводу философствовать. Его голова и руки постоянно в работе. Ему нравится быть первооткрывателем красоты. Берется ли он за фотоаппарат, кисти, гримерные или бутафорские изобретения, отправляется ли в путешествия.

Искусство превращений

– Вам приходилось гримироваться у Айдоса? – спросила я у актера Адилета Абдукадирова, зашедшего в мастерскую друга поделиться интересной идеей.

– И не раз, – радостно ответил Адилет, – один из недавних – роль великого казахского композитора Шамши в одноименном спектакле. Я на Шамши совсем не похож, но благодаря Айдосу преобразился так, что все в труппе удивлялись. Всем казалось, что они с живым композитором встретились.

– Адилет, – поинтересовалась я, – а Вы вносили коррективы во время грима или полностью положились на Айдоса?

– Полностью положился. Мы все ему верим! На самом деле это была не очень сложная работа. Знали бы Вы, какой он виртуоз! Особенно это проявилось в мюзикле «Ер Тостик». Ведь это не просто детская сказка, а сложный драматический сюжет, где раскрываются темы добра и зла, настоящей дружбы и любви.

– Постановка, – пояснил Адилет, – повествует о борьбе могучего батыра Ер Тостика с темными силами из Подземного царства, повелитель которого – кровожадный Темирхан. На стороне добра главному герою помогали его возлюбленная Кенжекей, верный белый конь, а также преданные друзья. Так что Айдосу пришлось много фантазии и мастерства приложить. Один циклоп с рогами чего стоит! А какие он шапки сделал для Темирхана и Бектура! Ведь Айдос не только гример, но и бутафор.

– А грим, – попутно спросила я у Айдоса, – это эксклюзив? Когда Вы создавали зрительный образ Шамши, на что опирались? Читали о нем, изучали его портреты?

– Все в комплексе, но в основном я изучал фотографии и документальные свидетельства. Меня интересует и анатомия, и особенности лица, взгляд, характер…

– Театр Astana Musical, открышийся 3 года назад, – один из самых молодых в Казахстане и по возрасту, и по составу. Актеры умеют гореть и зажигать зрительские сердца. В этом убедились не только театралы многих городов Казахстана, но и Европы, – рассказывает Айдос.

Бурю восторгов и лестных отзывов в Берлине, Париже, Вене, Брюсселе, Москве вызвал один из самых ярких спектаклей теат­ра – этнофольклорный мюзикл «Кыз-Жибек».

После выступления восторженные зрители подходили к участникам спектакля и говорили, что открыли для себя поэ­тическое наследие казахского народа во всей его многограннос­ти и красоте. Помимо известных казахских кюев и песен, айтыса, в пос­тановке была представлена и богатая культура народа – бата беру, жоктау.

И как считает Айдос, «Кыз-Жибек» – настоящая жемчужина казахского фольклора, дивная по красоте поэма, не уступающая ни одному творению мировой литературы. И работать над ее воплощением хотелось, не жалея сил и таланта. Произведение, ставшее гимном любви, вобрало в себя все великолепие поэтического наследия народа. Главные герои легенды – Жибек и Толеген – поистине стали символом большой и светлой любви, как и известные всему миру Ромео и Джульетта. Именно так и воспринимают зрители шедевр казахской культуры. И такой коллективный успех поистине окрыляет.

Не отличишь от живого

Пожалуй, мало найдется казахстанцев, не принадлежащих к артистическому кругу, кто знает об Айдосе Есмагамбетове как о гримере. Этот молодой человек с задатками большого мастера известен прежде всего как скульп­тор-гиперреалист – автор уникальных скульптур из силикона. А толчком к этому направлению творчества стали экспонаты легендарного музея мадам Тюссо. Особое внимание начинающего скульптора прив­лек 44-й президент США Барак Обама. «Схожесть с оригиналом поразительная!» – отметил для себя Айдос.

«А может, мне и самому попро­бовать?» И взялся за дело. Много думал, читал, изучал, смотрел, пробовал и не боялся рисковать. Хотя риск был. Ведь не американского президента хотелось сделать один в один, а Елбасы – Нурсултана Абишевича

Назарбаева.

Работал Айдос несколько месяцев, забывая о сне и отдыхе. Получилось! Насколько успешно, судить он не берется, но все посетители Военно-исторического музея в Нур-Султане подолгу простаивают у экспозиции, где представлен кабинет Первого Президента нашей страны. Причем воссоздана не просто рабочая обстановка, а один из важных исторических моментов – Лидер нации подписывает приказ о назначении генерал-полковника Сагадата Нурмагамбетова на должность министра обороны Казахстана. Событие, произошедшее в 1992 году, будто оживший кадр хроники независимого государства, волнует и сегодня. Автором фигур Первого Президента и первого министра обороны Казахстана стал Айдос Есмагамбетов.

С радостью и болью

в сердце

Не забыл Айдос и о Бараке Обаме. Правда, этот государственный деятель, приобретя скульптурное обличье, пока приветствует улыбкой гостей скульптора в его мастерской, свидетельствуя о том, что Айдос – личность многогранная. Он талантлив и как декоратор, и как скульптор. А его мастерская, как увеличительное стекло, может представить широкий спектр творческих интересов мастера.

С особым вдохновением и наст­роением Айдос создавал и скульптуру Абылай-хана, идею которой предложил доктор филологических наук, ученый и общественный деятель Мырзатай Жолдасбеков.

– Создание гиперреалистичных фигур – дело кропотливое, длительное и затратное, – рассказал их создатель. Фигуры я делаю не из воска, а из силикона. Материал приобретаю на собственные средства и заказываю в США.

Работал Айдос и с глиной, и с гипсом, но силикон оказался именно тем материалом, который делает скульптуры живыми, естественными, узнаваемыми. Мягкий и изящный материал давно полюбился мастеру. Он из него даже аквариумы делал.

Впечатляет многих и скульп­турная инсталляция Айдоса, посвященная символу вольных степей – сайгакам. Теперь эти краснокнижные животные, изготовленные из стеклопластика, украшают Державинск. Эту работу Айдос делал во время отпуска и с глубоким пониманием того, какая угроза нависла над сайгами.

– В тургайских и акмолинских степях, – рассказывает Айдос, – водится самая многочисленная – Бетпакдалинская популяция сайгаков. И здесь же произошла одна из массовых потерь этих реликтовых животных в 2015 году, когда погибли около 200 тысяч особей. Именно угроза вымирания сайгаков и стала болью и стимулом для создания скульптуры, посвященной этим благородным творениям природы. Они созданы в натуральную величину. И я рад, что мне удалось передать их грацию и красоту.

Нередко Айдоса приглашают и в кино. Особенно его мастерство востребовано в триллерах. И простите за тавтологию, поклонники ужасов в полнейшем ужасе.

Искусство, по его мнению, – это область, в которой человек способен преодолевать любые законы и границы. В этой сфере достижения ограничиваются лишь мерой таланта и способностью к фантазии. Настоящий художник не повторяет однажды найденные приемы, а в каждой новой работе находит единственно возможный ключ для воп­лощения авторского замысла. Таким думающим и ищущим художником и предстает в своих работах Айдос Есмагамбетов.

Спасительная сила доброты

Айдос умеет удивлять, но и сам готов удивляться. И даже очень сильно! Именно так произошло, когда к нему обратились с необычной просьбой родители мальчика, лишившегося пальцев во время аварии. Они попросили сделать силиконовый протез, объяснив тем, что заказать подобный из Европы сложно и дорого. Айдос сделал слепок руки ребенка, а потом изготовил протез-перчатку. Талант гиперреалиста оказался весьма кстати. Теперь «новые» пальцы ни по размеру, ни по цвету кожи не отличишь от настоящих.

И это не единственный случай помощи пострадавшим в авариях. Многие, увидев его «живые» скульптуры, находят Айдоса по Интернету. Обращаются не только столичные жители, но и из других городов Казахстана. И Айдос не остается равнодушным. Используя безвредные материалы, он старается сделать протез таким, чтобы сохранить цвет, форму, изгибы, морщинки и даже волосяной покров пострадавшей части тела.

– Важна даже мельчайшая деталь, – отмечает он, – и тогда отличия протеза от живого органа будут минимальными.

За это ему в первую очередь и благодарны люди, получившие возможность не комплексовать по поводу своих изъянов.

А еще Айдос – очень благодарный сын и брат. У него 2 брата и 3 сестры. И все они, по его мнению, талантливы. Но особенно он благодарен своим родителям Сауле и Акимгали Есмагамбетовым. Особый взгляд на мир и способность творчески его преображать – это их дар детям. И папа, и мама у него художники в самом высоком понимании этого слова. Папа рисует картины и соз­дает скульптуры, а мама – искус­ная вышивальщица. Иголкой и цветными нитками такие чудеса творит, что глаз не оторвать.

Айдос молод, и его творческий потенциал еще только набирает обороты, но личность его знакома многим соотечественникам. Быть в сотне лучших – это ли не награда? Заметили его успехи и на малой родине, в Костанайской области, где Айдос удостоен премии Клуба меценатов. О многом говорит и его победа в конкурсе «Шабыт», на котором он стал лауреатом в номинации «Живопись».

Послесловие

Айдосу очень хочется, чтобы и в Казахстане появился музей, подобный лондонскому Музею восковых фигур мадам Тюссо, но пока он к своей мечте идет в одиночку. Пока у него, как у мас­теров знаменитого музея, нет 20 помощников. Справляется сам. Хотя работа над каждым проектом эмоционально и психологически очень затратна, не говоря уже о средствах. Одно «наращивание» волос чего стоит. Ведь «вживлять» каждый волосок приходится по отдельности! Но времени ему на этот процесс не жаль. Да и тех, кого бы он хотел представить в будущем музее, он уже «видит» вживую. Это совсем не звезды сцены, а герои казахстанской истории – ханы, батыры, герои Великой Отечест­венной войны…