Преобразования во всех сферах Владимир ОСИПОВ

В составе делегации руководитель Республиканского общественного штаба Мухтар Кул-Мухаммед, председатель Казахстанской со­циал-демократической партии "Ауыл" Гани Калиев, депутаты Мажилиса Парламента РК, представители НПО, научной и творческой интеллигенции, известные общественные деятели, а также спортсмены.



Главный врач Шымкентского кардиологического центра Спандиар Бекжигитов отметил во время встречи, что качественные пре­образования, которые проводятся в Казахстане под руководством ­Нурсултана ­Назарбаева, затронули все без исключения сферы жизни, особенно это касается медицины.



– У нас строятся передовые больницы и поликлиники. Например, нашим жителям теперь не приходится ездить на операции в столицу. Благодаря вниманию к нашей сфере со стороны ­Нурсултана ­Назарбаева Шымкентский кардиохирургический центр оснастили лучшим европейским оборудованием, наши врачи прошли подготовку за границей, и в настоящее время мы сами проводим сложнейшие операции, – отметил С. Бекжигитов.



Художественный руководитель Южно-казахстанского русского драматического театра Игорь Вербицкий подчеркнул, что Глава государства всегда уделяет особое внимание развитию культуры и духовности народа, а за годы независимости в стране возведены сотни объектов культуры. Так, в Южно-Казахстанской облас­ти были открыты дворец торжеств "Туркестан", выставочный центр "Көрме орталығы", областная библио­тека "Отырар", Центр традиций и обычаев, Историко-крае­ведческий музей, Этнокультурный парк и Драматический театр им. Жумата Шанина.



– Самое дорогое для каждого творческого человека – это свобода самовыражения. Вот что мы ценим больше всего в Казахстане под руководством Нурсултана Назарбаева. Глава нашего государства – высоко духовный человек. Наш лидер заботится не только о всей стране в целом, но и о каждом казахстанце в отдельности, – заявил И. Вербицкий.



Во второй половине дня члены РОШа встретились с работниками предприятий, расположенных на территории индустриальной зоны Шымкента. На ее территории благодаря поддержке Главы государства уже реализуют более 60 проектов на 74 млрд. тенге.



В ходе встречи местные предприниматели отметили, что в нашей стране Президент создал все необходимые условия для развития бизнеса. Как результат – только в Южном Казахстане сфера предпринимательства обеспечивает работой свыше 1 млн. 300 тыс. человек.



В частности, директор ТОО "Фирма "Дана" Мамадияр Кадырбеков рассказал, что ему удалось в кратчайшие сроки создать на территории индустриальной зоны стекольный завод. "Я могу с уверенностью сказать, что ощутил на себе поддерж­ку Президента. Потому что мне здесь предоставили землю с коммуникациями, создали благоприятные условия для работы. Ничего этого не было бы, если бы Нурсултан Назарбаев не заботился о нас – промышленниках", – подчеркнул М. Кадырбеков.



В свою очередь работница компании "Туран Скин" ­Татьяна Летуновская выразила Президенту искреннюю благодарность за заботу о человеке труда.



– Я с ужасом смотрю по телевизору, как за границей закрываются заводы, и люди остаются без работы. Спасибо нашему Елбасы, что ограждает нас от этого и соз­дает для нас рабочие места, – отметила Т. Летуновская.