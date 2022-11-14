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Преодолеть правовой нигилизм

Юлия Пулина, область Улытау

Председатель Союза юристов Казахстана Серик Акылбай на встрече с медработниками и коллективом обогатительной фабрики Жезказгана объяснил, почему так важно активное участие граждан в выборах.

Народовластие, Справедливый Казахстан – не пустые слова, отметил глава союза юристов. Уже в следующем году каждый казах­станец сможет ощутить реальные изменения, происходящие в политической жизни страны.

– Сегодня долг каждого – принять участие в выборах Главы государства. Изучайте программы кандидатов в президенты страны, слушайте, анализируйте, – обратился Серик Акылбай к трудовым коллективам. – Примите для себя правильное решение.

Общественное объединение «Союз юристов Казахстана», председателем которого является Серик Акылбай, создал штаб «За честные выборы». Его участники побывали в разных регионах страны, агитируя население активнее включаться в выборный процесс и разъясняя законодательство.

– Наша цель – не агитация в пользу какого-либо кандидата, – отметил Серик Акылбай. – Мы абсолютно нейтральны. Но считаем, что сегодня важно разъяснять закон о выборах.

Откровенно говоря, многие и не хотят вникать в юридические тонкости. По мнению председателя союза юристов, в Казахстане правовой нигилизм зашкаливает. На встречах с населением люди чаще интересуются, что будет, если они не придут на выборы; имеют ли право вычеркнуть всех кандидатов; может ли за них проголосовать доверенное лицо? Вот почему сегодня необходимо поднимать уровень правосознания граждан, разъяс­нять им простым языком их права и обязанности как избирателей.

По мнению Серика Акылбая, сегодня как никогда актуальна роль наблюдателей. Большой запрос на эту роль наметился после январских событий. Активнее всех – молодежь, которая хочет видеть выборный процесс от начала и до конца, требует честного, открытого голосования. Специалисты союза юристов, штаба «За честные выборы» готовы рассказать, как принять участие в выборах в данном качестве, обеспечить наблюдателям правовую консультацию по ряду вопросов, в том числе оказать правовую помощь по итогам выборов.

Пришло время изменений, считает Серик Акылбай. Меняется психология общества, работает тезис о «слышащем государстве».

– Мы создаем Справедливый Казахстан. Каждый из нас хочет жить лучше, все мы желаем социального благополучия, стабильности, межнационального и межконфессионального согласия, нормальной геополитической обстановки, – отмечает Серик Акылбай.

По мнению юриста, для того, чтобы все это было, – необходимы единство народа и верховенство закона.

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