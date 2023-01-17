Преодолеть разрыв и диспропорции

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Игорь Прохоров

Глава государства Касым-Жомарт Токаев инициировал ряд реформ для решения системных проблем, в числе которых – сырьевая зависимость и недостаточный уровень переработки, неравномерное распределение доходов и территориальные диспропорции. Для их реализации разработан Национальный план развития Республики Казахстан до 2025 года, который включил 10 общенациональных приоритетов и определил основные параметры нового экономического курса страны.

– Президент Касым-Жомарт Токаев в обращении к участникам Всемирного экономического форума 24 мая 2022 года подчерк­нул, что в условиях современных кризисов значительно увеличиваются риски недопоставок товаров, внутренний спрос по которым обеспечивается полностью или частично из-за рубежа, – говорит Азимхан Сатыбалдин, генеральный директор Института экономики Комитета науки Министерства науки и высшего образования, доктор экономических наук, профессор, академик НАН РК.

Эти риски могут быть снижены за счет расширения отечественного производства. Казахстан должен обеспечить самодостаточность национальной экономики, снизив зависимость от импорта, прежде всего товаров первой необходимости. В то же время наша страна должна оставаться надежным партнером в цепочках поставок сырья, товаров, сельхозпродукции и услуг на мировые рынки.

Решение этой сложнейшей задачи заключается прежде всего в формировании «экономики прос­тых вещей». Ускоренное развитие отраслей обрабатывающей промышленности, в том числе по переработке сельхозсырья, позволит улучшить обеспечение населения страны достаточными объемами продовольствия, промышленных товаров народного потребления.

– Наши исследования показали, что за 2005–2021 годы из перечня 17 наименований продовольствия, необеспеченных собственным производством, только по 8 видам продукции наблюдается положительная тенденция, – говорит Азимхан Сатыбалдин. – Существенно снизилось удовлетворение внутренних потребностей по мясным консервам, колбасам и сокам. Нужно отметить, что в нашей стране сложился низкий уровень переработки и консервирования овощей – доля собственного производства в 2021 году составила всего 25%, а по консервированию плодов – еще меньше, всего 4,34%. Весь остальной объем этой продукции завозится из-за рубежа.

Очень низка обеспеченность внутреннего спроса собственным производством моющих средств и товаров бытовой химии – от 0,5% и не более 9%. По существу, отечественное производство таких товаров повсе­дневного спроса, как моющие и чистящие средства, зубные пасты, шампуни, парфюмерия и косметика, в Казахстане отсутствует. При этом для производства этой продукции в Казах­стане есть сырье, но не развита отрасль нефтехимии.

То же самое можно сказать и по поводу товаров легкой промышленности. При наличии сырья для переработки и производства хлопчатобумажных и шерстяных тканей, кожаных и меховых изделий, готовой швейной продукции, обеспеченность населения Казахстана продукцией собственного производства на протяжении всего анализируемого периода не превышала 2–3%.

В целях научного обеспечения реализации задач, поставленных Президентом страны по наполнению внутреннего рынка товарами повседневного спроса отечественного производства, Институт экономики предлагает усовершенствовать нормативно-законодательную базу и денежно-кредитную политику, регулирующую деятельность аграрно-промышленного комп­лекса. Основную часть субсидий предлагается направить на удешевление кредитов предприятиям малого, среднего бизнеса и фермеров. Также необходимо создание условий для интеграции подсобных хозяйств населения с сельскохозяйственными предприятиями. В таком случае будет обеспечен доступ крестьян к кредитам и льготам. Не менее важно сейчас разработать защитные меры для Казахстана в рамках Таможенного союза и членства во Всемирной торговой организации.

Для развития нефтехимических производств по производству товаров первой необходимости Институт экономики предлагает создание экономически выгодных базовых нефтехимических производств по выпуску полиэтилена, стирола и полистирола, этиленгликоля и бензола на основе кластерных инициатив.

– По нашим расчетам, реальным проектом, объединяющим нефтехимические производства и текстильные предприятия, станет формируемый в Южном Казахстане текстильный клас­тер. Это позволит использовать синтетические волокна для выпус­ка широкого ассортимента текстильных и тканевых материалов, – говорит Азимхан Сатыбалдин.

Важными мерами, стиму­лирующими создание и пуск в эксплуатацию новых производств в отраслях «экономики простых вещей» могут стать: предоставление грантов и субсидий на конкретные проекты, отоб­ранные независимой комиссией; распределение государственных заказов на производство товаров для нужд детских учреждений, учреждений здравоохранения и образования.

Для расширения производства товаров народного потребления, отвечающего современным требованиям рынка, экономисты рекомендуют использование франчайзинга, зарекомендовавшего себя как одного из самых эффективных методов стимулирования экономического роста.

Использование франчайзинга в пищевой отрасли, легкой промышленности, производстве моющих средств позволит сократить время на освоение конкурентоспособных технологий и ноу-хау, избежать рисков неудач в производстве, обеспечить доступ к общесетевым рекламным программам, помощь и консультации в освоении технологий, в логистических и финансовых вопросах.

И еще очень нужный шаг по стимулированию не только бизнеса, но и всей хозяйственной деятельности в Казахстане – внедрение качественно новой системы государственных закупок, когда в приоритете будет качество закупаемых товаров и услуг, а не минимальная цена.

Важным направлением развития национальной экономики является сбалансированное территориальное развитие.

– Территориальные дисбалансы в Казахстане чрезвычайно остры, – говорит Азимхан Сатыбалдин. – Об этом свидетельствуют выявленные в ходе наших исследований социальные и экономические региональные диспропорции. Так, разрыв по валовому региональному продукту (ВРП) на душу населения между регионами-лидерами (Атырау­ская область, города Астана и Алматы) и регионами-аутсайдерами (Жамбылская, Северо-Казахстанская, Туркестанская области) достигает 8–10 раз, по бюджетной самообеспеченности – 8 раз, по инвестициям в основной капитал – 18 раз, по кредитам на душу населения в 35 раз.

По данным Института экономики, сохраняется расслоение населения регионов страны по уровню доходов и по степени занятости как минимум в два раза. Кроме того, наблюдаются серьезные различия в уровне доходов между городом и селом, обостряются проблемы имущественного расслоения во многих регионах, в том числе в городах и селах.

Разрыв между максимальной величиной заработной платы в горнодобывающей промышленности и минимальной в сельском хозяйстве составляет в Западно-Казахстанской – 19 раз, Атырау­ской – 12 раз, Мангистауской – 8 раз, Кызылординской – 7 раз, Актюбинской областях – 5 раз. Еще больший разрыв в уровне оплаты труда и доходах населения наблюдается между центром республики и сельскими территориями.

В условиях современных кри­зисных явлений большими рис­ками для устойчивого и сбалансированного территориального развития Казахстана является сохранение региональных различий в научно-техническом развитии, цифровизации и транспортно-логистической обустроенности регионов. Так, разрыв между регионами по охвату высшим образованием достигает 15 раз, по затратам на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР) – 17 раз.

Сохранение территориальных диспропорций может привести к дальнейшему усилению экономического неравенства территорий, расслоению общества в различных регионах и, как следствие, к нарастанию социальной напряженности и нарушению экономической стабильности страны.

Существенную роль в улучшении регулирования террито­риального развития должны сыграть меры по децентрализации управления, делегированию многих управленческих функций, подкрепленных ресурсами, на местный уровень и внедрению системы самоуправления во всех населенных пунктах. Эта работа еще продолжается, предстоит приложить большие усилия по совершенствованию межбюджетных отношений, что потребует глубоких научных обоснований. Здесь большое поле деятельности для ученых-экономистов и финансис­тов, считает Азимхан Сатыбалдин.

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