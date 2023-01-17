Преодолеть разрыв и диспропорции

Глава государства Касым-Жомарт Токаев инициировал ряд реформ для решения системных проблем, в числе которых – сырьевая зависимость и недостаточный уровень переработки, неравномерное распределение доходов и территориальные диспропорции. Для их реализации разработан Национальный план развития Республики Казахстан до 2025 года, который включил 10 общенациональных приоритетов и определил основные параметры нового экономического курса страны.
– Президент Касым-Жомарт Токаев в обращении к участникам Всемирного экономического форума 24 мая 2022 года подчеркнул, что в условиях современных кризисов значительно увеличиваются риски недопоставок товаров, внутренний спрос по которым обеспечивается полностью или частично из-за рубежа, – говорит Азимхан Сатыбалдин, генеральный директор Института экономики Комитета науки Министерства науки и высшего образования, доктор экономических наук, профессор, академик НАН РК.