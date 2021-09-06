​Преодолеть региональный дисбаланс

Действительность показывает, что в стране наблюдаются заметные различия в развитии социально-экономического положения в регионах. В период пандемии эти различия и региональное расслоение населения по уровню и качеству жизни значительно возросли.

Так, например, в последние годы уровень в валовом региональном продукте, произ­веденном в регионах-лидерах (Нур-Султан, Алматы и Атырауская область) и агропромышленных регионах (Жамбылская, Северо-Казахстанская и Туркестанская области), у последних ниже в 8 раз. По уровню инновационной активности лидирующие позиции занимают только города Нур-Султан, Алматы и Восточно-Казахстанская область. В то же время 9 регионов, включая город республиканского значения Шымкент, характеризуются низкими показателями инновационной деятельности.

Под влиянием COVID-19 дифференциация доходов в регионах страны значительно увеличилась. Например, наибольшая доля бедных домохозяйств в 2021 году сложилась в Туркестанской (9,1%), Северо-Казахстанской (6,0%) и Мангистауской областях (5,8). В регионах – лидерах по уровню социально-экономического развития доля бедных домохозяйств в несколько раз ниже – в Нур-Султане – всего 1,6%, Карагандинской области – 2,0%, в Атырауской области – 2,8%.

Решение проблемы регио­нального неравенства и обеспечения справедливого распределения ресурсов, благ и услуг, на наш взгляд, можно обеспечить путем перехода к модели инклюзивного экономического развития в региональном аспекте. Это означает, что рост должен охватывать не только все сектора экономики, но и максимально возможно все регионы страны. Для этого необходимо добиваться более равномерного социально-экономического развития, содействовать равенству возможностей жителей всех регионов на основе расширения доступа к качественному образованию и медико-санитарному обслуживанию.

Необходимость использования модели инклюзивного экономического роста в ре­гио­нальном аспекте под­тверж­дается и рекомен­дациями Всемирного эко­но­мического форума (ВЭФ) в Давосе в 2018 году, которых следует придерживаться и Казахстану.

Социальные цели инклюзивного регионального развития в Казахстане могут быть реализованы на основе принципов:

– справедливого распределения материальных и нематериальных благ в обществе;

– равенства возможностей использовать общие и специфические инструменты и методы, обеспечивающие доступность всех видов социально значимых благ для всех слоев населения.

К примеру, доступ человека к социальным благам и услугам облегчает цифровая экономика. Если общество обладает дополнительным ресурсом – доступом к инфраструктуре и коммуникациям, Интернету, то возможности удовлетворять свои потребности (доступ к воде, продовольствию, жилью, энергетическим ресурсам, услугам здравоохранения, образования) увеличиваются.

Поэтому с учетом зарубежного опыта можно предложить следующие направления инклюзивного регионального развития Казахстана:

– обеспечение доступа к широкополосному Интернету сельских жителей;

– создание в селах филиалов крупных трудоемких производств на базе местных ресурсов;

– дальнейшее развитие электронного правительства и других социальных услуг;

– обучение сельских жителей и других уязвимых слоев населения цифровым технологиям и ИКТ;

– поддержка и развитие стартапов по инклюзивным инновациям в отстающих регионах.

Таким образом, реализация принципов инклюзивного развития в регионах Казахстана потребует повышения роли государственной и местной власти для стимулирования экономического роста и инноваций, создания эффективных рабочих мест, роста занятости и доходов населения, более равномерного его участия в экономических процессах. Это будет способствовать преодолению региональных дисбалансов и достижению социальной справедливости на территории всей страны.