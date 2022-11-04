​​​​​​​Преодолеть языковой барьер можно

Количество желающих выучить казахский язык значительно выросло. Среди потенциальных студентов – представители рабочих профессий и сферы услуг.

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Повышенный интерес к изучению государственного языка в городском Центре развития языков при акимате города Сатпаева отмечают с начала пандемии.

– Сегодня казахскому языку у нас обучается 191 человек, – рассказала преподаватель казахского языка и литературы КГУ «Сатпаевский индустриальный колледж» и методист центра Макпал Сабыр. – Подчеркну, это только те, кто действительно хочет учиться. Центр развития языков работает бесплатно для населения. Он предлагает несколько уровней образовательных курсов. Конечно же, есть свой годовой план. В 2022 году, например, планировали обучить казахскому языку 182 человека, но на деле получается чуть больше.

Как правило, организации сами подают заявки в акимат, но чаще преподаватели обращаются в предприятия и организации, где обучение не проводилось в течение пяти лет, предлагают профильные курсы разного уровня.

– Сегодня в Сатпаеве многие казахскоязычные люди, когда приходят в магазины, салоны красоты, обращаются в госструктуры и больницы, хотят, чтобы им отвечали на их родном языке, – отметила Макпал Сабыр. – Многих обижают ошибки в объяв­лениях, вывесках. Я и сама после работы хожу за продуктами или в аптеку и часто вижу рекламу с ошибками. Как сотрудник центра обязана сообщить об этом администрации. Также мы предлагаем им свою помощь в переводе, а заодно и краткосрочные курсы для желающих.

К примеру, для салонов красоты есть 24-часовой курс, после которого любой стилист или нейл-мастер сможет найти общий язык с казахскоязычным клиентом. Есть программа для фармацевтов, продавцов магазинов. Разработана программа профильного казахского для рабочих, техников, сварщиков, токарей.

– В этом году я веду курс для офисных сотрудников филиала компании «Евротехсервис» – «Дизель-мастер», кроме них на обучение записались слесари-ремонтники, которые ремонтируют горно-шахтное оборудование, – отметила Макпал Сабыр. – Занятия ребята пропускают, только если на смене. За три месяца показывают хорошие результаты, потому что хотят говорить по-казахски.

Сотрудников «Дизель-мастера» на учебу в Центр развития языков пригласили сами методисты. Как пошутила Макпал Сабыр, ее коллега, главный специалист центра, как-то зашла к ним в офис – и как будто в Россию попала. Все было на русском языке – и таблички на дверях, и объявления, и документация. Увидев это, она предложила руководству записать сотрудников на курсы. Оказалось, в компании давно хотели изучать язык, но не знали, куда обращаться.

– В офисе работает около 40 человек, половина – русскоязычные. Все они пришли учиться, – рассказала Макпал Сабыр. – Есть люди, которым уже скоро на пенсию. Одна из моих обучающихся раньше вообще не понимала ни слова, а сейчас с легкостью общается. Она рассказала, как начинала говорить с соседями на казахском. Сначала все смеялись, потом удивлялись, что никогда не поздно учить язык. Сейчас окружающие ей помогают. И в магазине у дома продавец-казашка была очень рада, когда моя ученица начала разговаривать с ней на ее родном языке. Теперь они общаются только так, а если что-то недопонимает, объясняют как правильно.

Недавно на обучение записались сотрудники скорой помощи. В этом году был инцидент, когда женщина позвонила в скорую и потребовала говорить с ней на государственном языке. Русскоязычный диспетчер смогла только ответить, что не говорит по-казахски. Тогда от звонившей последовала жалоба в акимат, посты в соцсетях. После методисты центра договорились об обучении специалистов областной скорой помощи.

– Там работает около 60 человек, примерно половина – русско­язычные, – отметила Макпал Сабыр. – Они очень просили помочь им, сами звонили. И хотя все время обучения было уже распланировано, для медиков нашли место в графике.

Для 30% населения Сатпаева, а это около 71 тыс. человек, казахский язык неродной. Из них общаться на государственном языке могут около тысячи, в основном те, кто обучались. В год обращаются до 200 человек – это мало, конечно, хотя свой план центр выполняет. На вопрос, сколько лет потребуется, чтобы все казахстанцы заговорили на казахском, методист центра ответила: еще лет 50, если подход к обучению языку не изменится.

Нужна мотивация

Языковой вопрос постоянно поднимается в обществе. Живя в суверенном Казахстане, казахи хотят, чтобы к государственному языку относились с уважением. И хотя есть запрос от русскоязычного населения на изучение, подвижек нет. Одна из причин – нет особой необходимости. Сегодня в нашей стране можно жить и работать, не зная казахского языка.

– Я считаю, что самое главное – это желание говорить, – отметила Макпал Сабыр. – Стремление определяет успех в обучении, ну и материальный стимул тоже. Представьте, что вы русскоязычный преподаватель математики, которому предлагают вести уроки на казахском, при этом с доплатой к зарплате 20–40%. Кто не согласится?

Хорошим мотивом станет и необходимость. По мнению Макпал Сабыр, давно уже нужно создавать казахскоязычную среду, где язык начинают учить с детского сада. Время диктует.

Вместо этого идут разговоры о том, что срок обучения в колледжах нужно сокращать, причем за счет общеобразовательных дисциплин.

– Недавно я была на международном педагогическом съезде, в котором участвовали представители стран СНГ, – отметила Макпал Сабыр. – Узнала, что в некоторых странах профтех­образование в колледжах получают за 18 месяцев. Считаю, неправильным применять такую практику в наших учебных заведениях, ведь тогда с первого курса отменят изучение языка.

Ее сегодняшние студенты хотят говорить на казахском. Их не беспокоит, если преподаватель говорит с акцентом, главное – научиться.

– Я вижу эту увлеченность, – говорит Макпал. – С ними очень легко работать, бывает, остаемся на полчаса, разбираем школьные домашние задания их детей. Хорошо, когда люди приходят с положительным настроем. Одна из моих учениц отдала свою дочь в казахскую группу в детском саду. Ребенок с двух лет прекрасно говорит на казахском. Мама учит язык вместе с ней. Если бы мы начали обучать детей с детского сада языку еще 30 лет назад, выросло бы целое поколение, которое говорит свободно по-казахски.

Барьеры преодолимы

По опыту Макпал Сабыр, самое трудное для студентов в казахском языке – специфические звуки. На фонетику в курсах отведено около десяти уроков, но и после этого многие их не могут выговорить. Сложности возникают и в изучении суффиксов и окончаний. Но основная проблема – в разработанных наверху методиках.

– Если честно, одобренные Минис­терством просвещения программы, по которым мы обучаем студентов, никуда не годятся, – отметила Макпал Сабыр. – По этим методичкам обучать невозможно. Поэтому приходится разрабатывать свой подход, свои методы. К каждому уроку нужно подобрать правильную тему, чтобы не было «каши» в голове.

К примеру, у группы технических специалистов своя программа и учебники. Обучение по ним результатов не давало. Сначала в центре подумали, что дело в самих студентах. Но потом поняли, что в методичках есть существенные пробелы. Сегодня в центре стараются опробовать новые методы обучения, обсуждают их со студентами. Стоит отметить, что после краткосрочных курсов многие просят продолжить с ними работу.

– Я постоянно в поиске, – отметила преподаватель. – Люди разные, уровень знаний и способности к обучению тоже разные. Все это нужно учитывать. У кого-то хороший словарный запас, но проблемы с падежами или с суффиксами. Зачем ходить год-полгода, если можно сделать упор на слабое место, а потом продолжить обучение по другой теме?

Еще один камень преткновения – языковой барьер. Многие обучающиеся хорошо знают слова, правила, понимают сказанное, но даже при своих коллегах стес­няются общаться на казахском или читать. Подходят после уроков – показывают, что выполнили задание. Эти комплексы чаще присущи людям старше 40 лет, они более зажаты. Что интересно, отметила Макпал Сабыр, казахский язык очень хорошо дается этническим немцам.

Многие ее студенты говорят, что хотели бы отправить своих детей в аул на все лето. И это прекрасная идея, ведь в ауле сейчас на русском почти не говорят. В мире действует аналогичная проверенная программа по изучению английского языка, когда детей отправляют в образовательные лагеря в США, Великобританию. Редко, но встречаются объявления об аналогичных летних лагерях с казахским языком обучения, некоторые даже предлагают скидку 10% русскоязычным. Такой метод эффективен и для казахов, которые не говорят на родном языке в силу разных причин, уверена она.

Ученики Макпал Сабыр понимают, что знание казахского – это требование времени. И если есть возможность в наше время получить образование бесплатно, надо обязательно ею воспользоваться.