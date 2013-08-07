Преодолевая барьеры

На встрече, организованной Национальной экономической палатой Казахстана «Союз «Атамекен» и Проектом USAID по региональному экономическому сотрудничеству, обсуждали широкий круг вопросов, включая прохождение таможенных процедур, выполнение санитарно-эпидемиологических и фитосанитарных требований, перспективы развития транспортной инфраструктуры и логистических систем.

Как оказалось, договорно-правовую базу сотрудничества двух соседних стран обеспечивают 116 межгосударственных, межправительственных и межведомственных документов, в том числе в торгово-экономической сфере подписано 68 документов. Между тем, несмотря на давние партнерские взаимоотношения наших стран, возникают пресловутые административные барьеры, в создании которых повинны как одни, так и другие.

Предыдущая встреча для представителей бизнеса, госорганов, торговых ассоциаций двух стран состоялась в Ташкенте в апреле нынешнего года, с тех пор продолжается активное обсуждение тех позиций, которые мешают дальнейшему укреплению торговых взаимоотношений. Обе стороны высказали пожелание увеличить объемы экспорта, который растет довольно незначительно: к примеру, экспорт Казахстана из Узбеки­стана с 2008 до 2012 года вырос с 1 272,05 до 1 343,7 млн. долларов, рост импорта составил – с 516,08 до 817,2 млн. долларов в год. Что касается структуры экспорта и импорта, то наша страна вывозит в Узбекистан нефтепродукты, муку и мучные изделия, подсолнечное масло, лом черных металлов, а ввозит минеральные удобрения, легковые автомобили, нефтепродукты, ну и, конечно, овощи и фрукты, в основном виноград, абрикосы, вишню, томаты.

О том, что нашей республике нужно усиливать экспортный потенциал, в том числе и в узбекском направлении, говорили на встрече представители различных отечественных госструктур. В Цент­ре развития торговой политики РК определили список товаров с наи­большим потенциалом для реализации в соседней стране: среди лидеров – кондитерские изделия, хлеб и мучные изделия, шоколад, детское питание, уголь, нефтепродукты и даже солодовое пиво.

По словам начальника управления министерства внешнеэкономических связей, инвестиций и торговли по самому южному региону Узбекистана – Сурхандарьинской области – Бахтиера Юнусова, у местных предпринимателей есть огромный интерес к Казахстану. Прежде всего они нацелены на то, чтобы выходить на местный рынок без посредников.

В работе «круглого стола» принял участие доктор экономических наук Нозир Ибрагимов, активно продвигающий на наш рынок фармацевтическую продукцию.

– Наша компания Remedy Group входит в пятерку лучших в стране, мы внедрили у себя стандарт GMP, установили современное оборудование, производственные линии, – рассказал он. – Конечно, фармрынок имеет свою специфику, но конкуренцию выдерживают самые продвинутые, высокотехнологичные, идущие в ногу со временем компании. Во время этой поездки я встретился со своими казахстанскими коллегами, сейчас идет процесс рассмотрения регистрации наших биологически активных добавок и готовых лекарственных форм. Мы будем рады присутствовать на местном рынке.

Во время встречи были организованы деловые площадки, на которых представители бизнес-кругов двух стран могли напрямую, без посредников заключить контракты. По общему мнению участников встречи, для дальнейшего торгово-экономического сотрудничества между Казахстаном и Узбекистаном перспективно продолжать развивать взаимодействие в области химии, в сфере транспорта и коммуникаций. Один из важных моментов, на который обратили внимание обе стороны, – это обеспечение беспрепятственного пропуска транзитных грузов через пункты пограничного перехода нашей страны с так называемыми третьими странами, не входящими в Таможенный союз. Прежде всего это касается перегруженности пограничного железнодорожного казахстанско-китайского перехода Достык – Алашанькоу, который считается наиболее эффективным транспортным коридором, связывающим Китай и Узбекистан через территорию Казахстана.

Асемгуль БАКЫТОВА