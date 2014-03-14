Общество
Прерванный полет

Он ушел в небо в первой пятерке спортсменов. Пролетев около ста метров, его параплан неожиданно сложился фронтально. Ситуация опасная (нет высоты), хотя вполне штатная, и он, привычно взявшись за дело, вернул крылу нормальное положение. И стал быстро подниматься в мощном термическом восходящем потоке. 

И вдруг на высоте 1 530 метров аппарат начал бешено вращаться и стремительно падать. 

– Прыгай! Бросай запаску! – кричали люди со старта и те, кто летел над ним. Но он словно забыл о запасном парашюте. Параплан несся к земле со скоростью 50 метров в секунду…

В этой правдивой хронике я не могу, не хочу ничего сочинять. Рассказываю то, что слышал от людей, которым верю. И домысливать теперь, о чем Рустам думал в свой последний час, не буду.

Но почему он, опытный пилот, переживший не одно ЧП в воздухе, не воспользовался запасным парашютом, ведь времени и высоты у него было достаточно, а парашют был технически исправен (расследование это подтвердит)? Быть может, роковую роль сыграла новая подвеска с запасным парашютом, которая теперь крепилась в другом месте? Недооценил скорость падения, уверенный в том, что успеет выйти из опасного режима? Погиб. Унес тайну с собой. Но одно бесспорно: до последней секунды Рустам боролся! В это верили все, кто хорошо знал его. Это видел Евгений Орешкин, чей параплан находился неподалеку, в том же воздушном потоке. Немедленно спустившись к упавшему и отстегнув его от параплана, Женя с трудом разжал кулаки Рустама с намертво стиснутыми в них клевантами (стропами управления). И мы должны склонить голову перед мужеством этого человека.

В августе 2013 года Рустаму Батчаеву было 47 лет. Он достиг того, что, по его представлениям, требовалось человеку для счастья, а значит, и был счастлив. Он любил друзей – у него их было много. Любил свою профессию инженера-строителя и был счастлив в работе. Любил небо и большую часть свободного времени проводил в полетах на параплане. Он рвался в очередной полет, как в бой, но каждый раз готовился подняться в воздух так, словно это был его первый летный день. 

Рустам не умел скучать. Он не понимал, как это можно сидеть в одиночестве, хандрить, пялиться в потолок. Зачем? Пусть будет полон дом друзей, с которыми хорошо завести спор до глубокой ночи, поразмышлять о смысле жизни, а то и просто пошуметь, поострить. На свадьбах и прочих радостных застольях его, который предпочитал больше слушать, а не говорить, всегда единодушно избирали тамадой, потому что никто, кроме него, не мог подарить праздник каждой душе…

Он привык к тому, что никто на целом свете не может ни в чем ему помешать. И он всегда добивался того, о чем мечтал. В третьем классе грезил о поездке в «Артек» – и его, отличника учебы, наградили заветной путевкой. В студенчестве увлекся сопроматом – объездил всю страну, участвуя и побеждая на олимпиадах. До сих пор в музее Таразского государственного университета хранятся его талантливые научные работы… И только однажды Рус (так ласково звали его близкие) отступил. Он любил поломать голову над физико-математическими задачками и кроссвордами, которые публиковал журнал «Наука и жизнь». А решения отсылал в редакцию. И вдруг – письмо из МГУ. «Вы зачислены на первый курс физико-математического факультета», – сообщали девятикласснику Рустаму Батчаеву из главного вуза страны.

– Теперь я точно буду физиком-ядерщиком! – ликовал юноша. Но расплакалась мама, испугавшись за сына, которому пришлось бы жить одному в чужом громадном городе. И Рустам, представив, как она будет переживать, остался дома, о чем сегодня Турсунхан Махмудовна очень сожалеет.

Научный сотрудник Южно-Казахстанского филиала АО «Казахстанский научно-исследовательский и проектный институт строительства и архитектуры» Рустам Батчаев впервые взлетел на параплане в 2008 году. Впервые он остался один на один с огромным, чистым и волнующе близким небом. В какой-то момент ему показалось, что параплан остановился и медленно вращается, как бумажный кораблик на глубокой воде, открывая перед ним фантастическую панораму. В волнении он всматривался в цвет такого непривычного, но дружелюбного неба, провожая глазами неопасные скалы белых облаков. А когда рядом, на расстоянии нескольких метров, он увидел парящего огромного орла, сухой жар охватил сердце. Хотелось плакать и петь… «Я стану несчастным, если хотя бы еще раз не испытаю то, что испытал сегодня», – скажет он после приземления.

Но еще более несчастным он бы стал, если бы не подарил возможность испытать эту радость другим людям. И он взялся за создание местной федерации авиационного спорта. Почти два года Рустам прорывался через бюрократические заслоны, добывая многочисленные справки, разрешения, неутомимо доказывая, что Жамбылская область располагает уникальными условиями для проведения международных соревнований и рекордных полетов, а это – основа развития спортивного туризма, прекрасная возможность привлечь сюда парапланеристов со всего мира. Надежной опорой ему стала сестра Луиза, подготовившая большую часть учредительных документов.

Но чтобы справиться с многочисленными хлопотами, необходимо обладать особой ответственностью, и у Рустама она была. Как были и великолепные профессио­нальные знания, позволившие стать классным проектировщиком, ведущим и незаменимым специалистом по сметам, рассказывали о нем его друзья из КазНИИСА – главный инженер Панайот Попандопуло, заместитель директора Сергей Пак, начальник отдела Абиль Балгериев. 

Работа проектировщика должна пройти проверку камнем, металлом, цементом, временем. Проектируя, составляя смету, он обязан ясно представлять специфику сооружений, точно знать характер и возможности, запас прочности каждого из строительных материалов, на которых строил свои расчеты. Рустам это знал – бесценный опыт работы мастером и начальником производственно-техничес­кого отдела крупных строительных компаний, в которых он трудился до прихода в НИИ, стал его надежным путеводителем.

Он успевал работать над кандидатской диссертацией (жаль, не успел защитить), в основу которой легли уникальные материалы, соб­ранные им на Сахалине и в Японии. Его блестящий доклад в России на конгрессе по сейсмостойкому строительству высоко оценили ведущие специалисты в этой области. 

А еще он летал, стараясь не пропускать ни одно соревнование, будь оно в Алматы, Талдыкоргане или в Непале… Летал часто, много. А ему казалось – мало. Ломал при взлетах ключицу, предплечье, ногу, но восторг в его глазах только разгорался. Закованный в гипс, каждый день «оплакивал» свою «нелетную погоду», буквально рвался в зовущую лазурь над головой.

Но эта страсть не дурманила ему голову. Не был он сорвиголовой от парапланеризма. «Ребята, сегодня я не полечу. Так надо», – говорил он иногда друзьям-пилотам. У него были тормоза. И в воздухе он вел себя предельно осторожно и расчетливо. Скорее, его можно было назвать «Чапаем парапланеризма» – изумительное хладнокровие порой сочеталось в нем с безудержной, странной, почти немыслимой смелостью…

Но когда однажды ему сказали: «Вы такой бесстрашный…», Рус­там мгновенно посуровел: «Какая чепуха! «Не боясь гибели», «не зная страха» – это все слова. Пилот даже такого безопасного летательного аппарата, как параплан, боится смерти и со страхом знаком. Если бы у него был хвост, все бы видели, как он его поджимает…»

Удивлялись ему: откуда в нем эта напористость, сила воли, сила добиваться своего? Пожалуй, ничего он не утратил из сильных сторон старой интеллигенции, в нем были мягкость к людям, желание добра, внутренняя честность, была самостоятельность, или, как говорил Л. Н. Толстой, гордость мысли. Но чтобы пройти путь, который выпал ему, этого было мало. Доброта его была исполнена силы, и ему было просто с людьми, и не было в нем чувства неуверенности. Потому что он сам был человеком.

...Он должен был быть счастлив: старшая дочь Зарина, заменившая его в НИИ, стала уважаемым специалистом. Окружена вниманием и заботой близких жена Замира, поднимаются на ноги остальные его дети. Его имя присвоено жамбылской областной федерации авиационного спорта, которую он создал. Его помнят и чтут. Рустам Батчаев неотделим от нынешнего дня.

Но дни его рождения мы теперь будем отмечать без него...

Вячеслав ЛЕБЕДЕВ, Тараз

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