Пресечена незаконная попытка ввоза крупной партии сыра из Казахстана в Россию

Происшествия
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Пресечена незаконная попытка ввоза крупной партии сыра из Казахстана в Россию, передает Kazpravda.kz со ссылкой на сайт Россельхознадзора РФ.

"В рамках предотвращения заноса и распространения на территории РФ заразных болезней животных Управлением Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай совместно с Пограничным управлением ФСБ России по Алтайскому краю и Алтайской таможней пресечена попытка незаконного ввоза из Республики Казахстан партии сыра обезжиренного общим весом 20 000 кг. В ходе физического контроля данной партии выявлено отсутствие маркировки на 815 мешках (16 300 кг) из 1 000 представленных, что не позволяет идентифицировать обезличенную продукцию с представленными на груз товаросопроводительными документами", – говорится в сообщении регионального надзорного органа.

"В соответствии с Положением о Едином порядке осуществления ветеринарного контроля на таможенной границе Таможенного союза и на таможенной территории Таможенного союза, утвержденным решением Комиссии Таможенного союза от 18.06.2010 № 317, продукция не допущена к ввозу на территорию Российской Федерации, возвращена в Республику Казахстан", – отмечается в информации ведомства.

Нарушитель привлечен к административной ответственности в соответствии с законодательством РФ.

Напомним, в Челябинской области на границе с Казахстаном также была пресечена попытка незаконного ввоза в Россию сыра общим весом 39 тонн, в связи с чем направлено письмо председателю Комитета ветеринарного контроля и надзора Министерства сельского хозяйства РК о проведении проверки и принятии мер, направленных на исключение подобных случаев.

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