Пресечение браконьерства и охрана биоресурсов

Напомним, что активное участие в СОПМ принимают и казахстанские пограничники региональных управлений «Береговая охрана» и «Батыс», а также задействованы корабли и катера Пограничной службы КНБ РК.
Почти за месяц морские пограничники задержали 25 нарушителей морских рубежей страны – 3 граждан Узбекистана и 22 Казахстана, промышлявших браконьерской деятельностью.
Изъято около 47 километров сетей, 27 300 метров калады и 14 200 крючков. Задержано 7 плавсредств (2 малых плавредства (МПС) «Касатка», 2 – «Бударка», МПС типа «Прогресс», МПС типа «Байда», МПС типа «Волжанка») и демонтировано 5 двигателей («Ямаха», «Сузуки», «Меркурий»). Изъято 128 рыб осетровых и 48 частиковых пород.
Совместные оперативно-профилактические мероприятия продолжаются.