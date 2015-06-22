Пресекая наркотрафик 597 Леонид ЧЕРНОВ, Астана

Уже в первой декаде полицейской операции мобильными группами департамента было выявлено 2 преступления и 8 уголовных проступков, при этом из незаконного оборота изъято свыше 730 кг наркотических средств. Все задействованные подразделения полиции также нацелены и на перекрытие провоза наркотических веществ из Шуйской долины железнодорожным путем.

Кроме того, в целях успешного проведения ОПМ «Кокнар» основные силы и средства управления по борьбе с наркобизнесом направлены на усиление антинаркотической пропаганды, пресечение каналов поступления наркотиков, контрабанды транзита наркотических средств.

Всего за 5 месяцев 2015 года подразделениями ДВД на транспорте было выявлено 49 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, и при этом изъято 850 кг различных наркотических средств.



