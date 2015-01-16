Пресс-клуб вновь работает

Между тем потребность неравнодушного общества в информации о местных событиях только растет. Думается, теперь чиновникам будет гораздо труднее уходить от ответа, так как открытие клуба инициировал аким области Нуралы Садуакасов, а непосредственно патронирует работу руководитель управления внутренней политики облакимата Жандильда Маканов. Они же и провели первые встречи с журналистами в отлично оборудованном помещении, которое предоставила областная телерадиокомпания, ответили на множество вопросов.
Несложный подсчет показывает, что в области только акимов городов и районов, а также руководителей областных управлений имеется столько, что, представ раз в год на заседании пресс-клуба, они смогут обеспечить его еженедельные заседания. Учредители клуба объявили, что у него будут свои темы и традиции.