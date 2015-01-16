Пресс-клуб вновь работает Свежий выпуск 566 Валерий ВЕДЕНКО, Костанай

Между тем потребность неравнодушного общества в информации о местных событиях только растет. Думается, теперь чиновникам будет гораздо труднее уходить от ответа, так как открытие клуба инициировал аким облас­ти Нуралы Садуакасов, а непосредственно патронирует работу руководитель управления внутренней политики обл­акимата Жандильда Маканов. Они же и провели первые встречи с журналистами в отлично оборудованном помещении, которое предоставила областная телерадиокомпания, ответили на множество вопросов.

Несложный подсчет показывает, что в области только акимов городов и районов, а также руководителей областных управлений имеется столько, что, представ раз в год на заседании пресс-клуба, они смогут обеспечить его еженедельные заседания. Учредители клуба объявили, что у него будут свои темы и традиции.