Пресс-клуб вновь работает

Свежий выпуск
566
Валерий ВЕДЕНКО, Костанай
Между тем потребность неравнодушного общества в информации о местных событиях только растет. Думается, теперь чиновникам будет гораздо труднее уходить от ответа, так как открытие клуба инициировал аким облас­ти Нуралы Садуакасов, а непосредственно патронирует работу руководитель управления внутренней политики обл­акимата Жандильда Маканов. Они же и провели первые встречи с журналистами в отлично оборудованном помещении, которое предоставила областная телерадиокомпания, ответили на множество вопросов.
Несложный подсчет показывает, что в области только акимов городов и районов, а также руководителей областных управлений имеется столько, что, представ раз в год на заседании пресс-клуба, они смогут обеспечить его еженедельные заседания. Учредители клуба объявили, что у него будут свои темы и традиции.

Популярное

Все
К пожизненному лишению свободы вчера приговорил суд убийцу пятилетней девочки
Говори – и все получится!
С начала текущего года в Алматинском зоопарке появилось почти сто детенышей редких животных
В Алматы завершился 44-й чемпионат мира по армрестлингу и параармрестлингу
Покупаться и поиграть в снежки в окрестностях Алматы можно за один световой день
Беспрецедентная гонка
Взгляд, жест, пируэт
Родом из Кокуя
Папа может все что угодно
Необходима энергетическая стабильность
Счастье, умноженное на шесть
Надежный тыл военного
Более четырех тысяч обращений от граждан Казахстана поступило в Конституционный суд
Формула успешного будущего. Честный гражданин – справедливый Казахстан
Между прошлым и будущим
Друзья не забыли бойца…
Расширяя транзитный потенциал
Деревянное «меню»
Он пишет историю
Гвардии поэт
Мощным возбудителем роста опухолей оказался витамин С
В МЧС рассказали подробности пожара в банном комплексе в Алматы
На юго-востоке Турции упал метеорит
Спас девочку-подростка от суицида военнослужащий водитель в Астане
Пожар по плану. Как спастись из горящей многоэтажки?
Премьер-Министр Смаилов представил пять новых министров
Реализация новой экономической политики отвечает современным вызовам рынка труда – глава федерации профсоюзов РК Сатыбалды Даулеталин
Ермек Маржикпаев стал министром туризма и спорта
Марат Ахметжанов освобожден от должности министра МВД РК
Новый мировой рекорд Криштиану Роналду
Появление звонков в соцсети X анонсировал Илон Маск
Пожарно-тактические учения провели в одном из ЖК в Астане
Токаев провел совещание с руководящим составом МВД РК
Послание народу: что мне понравилось в нем?
Казахстанка стала чемпионкой турнира по теннису в Праге
Региональные сельскохозяйственные ярмарки стартовали в Астане
Справедливый Казахстан: стратегия и задачи
Работа должна быть слаженной и конструктивной – Смаилов
Как выучить язык? Испытано на себе
Телепроект «Қазақшаң қалай, балақай?» помогает родителям
Ярмарку в рамках дней культуры Таджикистана в Казахстане проведут в Астане
О ношении хиджаба в школах высказался министр просвещения РК
Онлайн смогут передавать автономера новому владельцу казахстанцы
«Золотая мина» в окрестностях Маралды
Опубликованы обновленные данные о населении Казахстана
Мать погибшего в поезде атырауского подростка сделала заявление
Муза Каюма Мухамедханова
Как выучить язык и обрести друзей
Президенты Токаев и Рахмон посетили Главную мечеть города Астаны
Где посмотреть в прямом эфире бой Кособуцкий - Аджагба
Динмухамед Кунаев: Я верю своему народу, его будущее светлое
Иностранца, находившегося в бегах 15 лет, задержали в Астане
Пожар на шахте "Казахстанская": какую помощь получат пострадавшие горняки
Спасатели нашли пропавшего в горах Кок-Жайляу туриста
За рулем служебного авто и без прав сняли родственника полицейского начальника в Шымкенте
Жители Семея требуют отменить плату за вход на кладбище
За разбойное нападение арестованы граждане Таджикистана в Алматы
В Семее почтили память жертв ядерных испытаний
Мертвую девушку нашли грибники в Костанайской области
Двойное убийство в Арыси: задержаны предполагаемые заказчик и исполнители

Читайте также

Так бойко скажу, что язык обожгу!
Еще один дворец. Ледовый
Не обделите жилплощадью
Расширяя транзитный потенциал

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]